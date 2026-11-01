O brasileiro Raphinha recuperou seu brilho goleador e começou a se aproximar de seu melhor nível, mantendo sua boa fase e tornando-se um dos elementos decisivos do Barcelona sob o comando de seu técnico Hansi Flick nesta temporada.
Isso aconteceu depois que Raphinha passou de um atacante de ofício temporário a um forte concorrente à liderança da artilharia da La Liga, elevando seu saldo para 15 gols na competição e 17 gols em todos os torneios, após marcar dois gols diante do Alavés, aumentando a pressão sobre o francês Kylian Mbappé, que havia reduzido a diferença durante o Clásico.
Segundo o jornal espanhol "As", Raphinha apareceu no lugar certo para acompanhar a bola e marcar o primeiro gol, antes de somar o segundo com um belo chute.
Os dois gols saíram de duas assistências de Fermín López, que, por sua vez, foi um dos principais destaques do confronto diante da equipe basca.
O astro brasileiro mostrou grande vitalidade e incomodou a defesa do Alavés com suas movimentações constantes e arrancadas por trás dos zagueiros, transformando-se em uma fonte permanente de incômodo para o adversário.
Com o resultado da partida decidido, Raphinha deixou o campo pouco antes do minuto 70, cedendo lugar a Gabriel Jesus.
Flick quis preservar a condição física de seu jogador para os dois próximos jogos, diante do Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa na terça-feira, e depois contra o Atlético de Madrid no próximo domingo.
Raphinha encerrou a partida com três finalizações, e a precisão de seus passes chegou a 100% (13 passes certos de 13), além de ter tocado na bola 23 vezes, perdido a posse em quatro ocasiões e recuperado a bola uma vez.
Preocupações no horizonte
O Barcelona e Flick comemoram a proximidade de recuperar Raphinha em sua plena condição, mas a alegria com o nível que o jogador brasileiro vem apresentando coincide com uma preocupação que começa a se impor novamente, por causa da próxima data Fifa, que virá após o confronto com o Atlético de Madrid.
As convocações da seleção do Brasil representam uma dor de cabeça para o Barcelona, já que Raphinha terá de fazer uma viagem exaustiva de cerca de 22 mil quilômetros de ida e volta, a fim de viajar até Singapura.
Essa viagem desgastante chega em um momento delicado, depois que o jogador brasileiro acabou de começar a recuperar seu nível habitual após se recuperar da última lesão.
Flick ainda se lembra do que aconteceu durante a data Fifa anterior, quando Raphinha retornou sofrendo com problemas físicos, que o impediram de atingir sua melhor condição antes dos confrontos com o Paris Saint-Germain e o Clásico.
O treinador alemão tem consciência da enorme importância que Raphinha representa para manter o nível competitivo da equipe, e por isso pediu que a administração dos minutos de sua participação seja feita com cuidado quando ele se juntar à seleção do Brasil.