A arma secreta da Espanha... De la Fuente faz uma promessa a Muñoz

Embora sua estreia com a camisa da “La Roja” na Copa do Mundo ainda não tenha ocorrido, Luis de la Fuente deposita total confiança em Víctor Muñoz, afirmando que o novo jogador do Liverpool será uma peça fundamental no restante da campanha da Espanha na Copa do Mundo.

Muñoz, de 22 anos, ficou de fora das partidas da Espanha até agora devido a uma lesão sofrida pouco antes da partida de estreia, mas De la Fuente minimizou a gravidade da lesão, indicando que seu retorno é apenas uma questão de tempo.

O técnico da Espanha disse em declarações à imprensa: “Víctor está com um pequeno problema muscular, não é de forma alguma um revés, ele vai voltar em breve”.

De la Fuente acrescentou que o aspecto psicológico teve influência em sua condição: “Ele passou por muitas emoções e tensão nas últimas semanas, e isso pode ter afetado-o negativamente”.

E continuou: “Ele só precisa agora de calma e tranquilidade, e estou confiante de que veremos o Victor que conhecemos muito em breve; estamos trabalhando nisso”.

De la Fuente encerrou sua declaração com uma afirmação que revela uma aposta clara: “Lembrem-se do que eu disse: o Victor será um jogador extremamente importante para nós nesta Copa do Mundo”.