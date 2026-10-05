As bolas paradas se tornaram o foco central da atenção de Zinedine Zidane desde que assumiu o comando da seleção francesa, substituindo Didier Deschamps após o fim da Copa do Mundo de 2026.

O jornal francês "L'Équipe" afirmou que Zidane busca melhorar o desempenho da seleção francesa nesse aspecto, que ainda precisa de aprimoramento ao longo do próximo período.

Essa tarefa foi delegada em grande parte ao auxiliar de Zidane, David Bettoni, que dedica atenção especial a essas fases do jogo. No entanto, Zidane admite que sua comissão técnica não teve tempo suficiente para trabalhar esse aspecto desde que assumiu o cargo.

Zidane disse em suas declarações, conforme divulgado pela rede "Foot Mercato": "Trabalhamos nisso como uma equipe só, mas meu auxiliar David Bettoni é o principal responsável, pois ele dedica atenção especial a essas fases do jogo. Não tivemos muito tempo para trabalhar as bolas paradas até agora, mas é um aspecto extremamente importante para mim, com certeza".

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Mesmo assim, o ex-treinador do Real Madrid havia transformado as bolas paradas em uma arma eficaz com o clube merengue, apoiando-se bastante em jogadores como Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo.

Já com a seleção francesa, Zidane precisa agora se adaptar a estilos de jogo diferentes, e novas soluções já estão sendo exploradas.

Na partida contra a Itália, a seleção francesa buscou de forma notável aproveitar as habilidades técnicas de seus jogadores ofensivos, posicionando vários deles fora da área nas cobranças de escanteio. Esse método deve agora ter continuidade para tornar a seleção francesa mais eficaz nesse aspecto, talvez já começando diante da Bélgica.

A seleção da França se prepara para enfrentar a Bélgica na noite desta segunda-feira, no Stade de France, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa, lembrando que o esquadrão dos Bleus lidera o grupo com 7 pontos, enquanto a Bélgica tem 6 pontos na segunda colocação.



