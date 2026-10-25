A arbitragem e a violência do Real contra Yamal explodem a preocupação dos jogadores do Barcelona

Os apaixonados por futebol aguardam o clássico da Terra entre Barcelona e Real Madrid, na noite deste domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

O jornalista Jota Jordi revelou que conversou com alguns jogadores do vestiário do Barcelona antes do clássico.

O jornal Sport publicou o que disse Jordi, durante seu programa "Apenas para os torcedores do Barcelona", no qual apontou que Lamine Yamal e a arbitragem são as principais fontes de preocupação dentro do time catalão.

Jota Jordi explicou que voltou a perguntar a jogadores do vestiário do time catalão para saber como eles se preparam para o confronto.

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De acordo com as informações que ele tem, há uma certa preocupação sobre a maneira como o treinador José Mourinho pode pedir a seus jogadores que lidem com a partida, especialmente no que diz respeito a como reduzir o perigo de Lamine Yamal.

Jota Jordi evitou falar diretamente sobre medo, mas ressaltou que existem receios dentro do time catalão a respeito da possível violência contra Yamal.

Ele explicou: "Não gostaria de dizer que há medo, porque a palavra medo não é a expressão adequada, mas já existe uma certa preocupação sobre a maneira como José Mourinho vai pedir a seus jogadores que lidem com Lamine, e o que vai pedir a eles que façam com ele".

Entre os assuntos que geram preocupação, segundo seu relato, está o que pode acontecer durante os primeiros minutos da partida. Espera-se que o Barcelona observe de perto as entradas sofridas por Yamal, diante da possibilidade de o ponta espanhol ser alvo de diversas faltas desde o início do jogo.

Jota Jordi disse: "Estamos muito preocupados com a primeira meia hora, especificamente com os primeiros dez ou vinte minutos com Lamine Yamal. Vão marcá-lo de todos os lados", afirmando que essa questão é uma das principais preocupações dos jogadores do Barcelona.

Além do que pode acontecer com Yamal, Jota Jordi apontou a arbitragem como outra questão que gera preocupação dentro do vestiário.

Segundo o que mencionou em seu programa de áudio, alguns jogadores transmitiram a ele seus receios a respeito das decisões arbitrais durante a partida.

Jota Jordi disse que uma das frases que ouviu dos jogadores do Barcelona quando perguntou a eles sobre a partida foi: "O que nos espera em relação à arbitragem".

Por fim, Jordi enviou uma mensagem à equipe de arbitragem, pedindo que preste atenção especial às entradas que Yamal pode sofrer.