As atuações de destaque de Gabriel Jesus com a camisa do Barcelona confirmaram o acerto da decisão de contratá-lo, depois que o atacante brasileiro conseguiu aproveitar as oportunidades recebidas e superar, em número de gols, Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, no Campeonato Espanhol. Entre os jogadores do clube merengue, apenas Kylian Mbappé está à sua frente.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Deco conseguiu fechar a contratação de Gabriel Jesus, que chegou ao Barcelona nos últimos instantes da janela de transferências de verão, em uma negociação rápida que surpreendeu muita gente, antes de o próprio jogador surpreender a todos com seu excelente rendimento com a camisa do clube catalão.

O ex-atacante do Arsenal apresentou atuações de destaque em seus primeiros jogos com a camisa do Barcelona, aproveitando cada minuto concedido pelo técnico Hansi Flick. Jesus chegou para ser reserva de Raphinha e dar ao compatriota a chance de respirar quando necessário, mas aproveitou a lesão do companheiro para dar um passo à frente e provar sua capacidade de agregar ao time.

Muitos duvidaram da capacidade do atacante brasileiro de recuperar seu nível, por causa das lesões graves que sofreu no passado, além da queda em sua média de gols nas últimas temporadas. Mas, assim que vestiu a camisa do Barcelona, começou a marcar de forma impressionante.

Diante do início recorde do Barcelona, que marcou 39 gols nas nove primeiras rodadas, Jesus busca contribuir com esse poder ofensivo, após ter anotado até agora três gols no Campeonato Espanhol.

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Um gol a cada 59 minutos

Os números chamativos de Gabriel Jesus refletem o quanto ele se encaixou no estilo do técnico alemão Hansi Flick: o atacante brasileiro marca um gol a cada 59 minutos.

Nos sete jogos em que atuou desde o início da atual temporada, Jesus comemorou com sua famosa celebração imitando uma ligação telefônica em quatro ocasiões, após marcar três gols no Campeonato Espanhol e outro em sua estreia com o Barcelona na Liga dos Campeões, contra o Feyenoord.

Jesus repetiu a boa atuação diante do Real Betis, aproveitando a chance como titular concedida por Flick. Ele ficou 79 minutos em campo e marcou o terceiro gol do clube catalão após um belo passe de Lamine Yamal.

O atacante brasileiro esteve perto de marcar seu segundo gol na partida, mas outro gol foi anulado, também originado de um passe de destaque do jogador que veste a camisa 10.

A superação de Vinícius

O jornalista Fran González, na rádio Marca, elogiou o rendimento do atacante brasileiro: "Acho que os números de Gabriel Jesus já se tornaram sérios, e não estou brincando. Ele marcou mais gols no campeonato do que Vinícius. E o único jogador do Real Madrid que marcou mais gols do que ele é Mbappé, com sete gols".

E acrescentou: "Na temporada passada e na anterior, Jesus marcou três gols na Premier League com o Arsenal, e já marcou três gols com o Barcelona. Estamos falando de um grande sucesso e de uma boa contratação".

Flick: ele vai render muito mais

Hansi Flick também fez questão de elogiar Gabriel Jesus, após o confronto do Barcelona contra o Galatasaray na Liga dos Campeões: "Gabriel é um jogador de altíssimo nível e vai render muito mais do que rende agora. Estou feliz com o que ele apresenta, mas acredito que ele tem um potencial muito maior, e isso vai aparecer nas próximas semanas e meses".

O atacante brasileiro não precisou de mais do que quatro dias para responder na prática às declarações de seu treinador, mantendo o bom desempenho dentro de campo.



