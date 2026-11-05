A aposentadoria da seleção frustra um sonho histórico de Cristiano com Portugal

A decisão de Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, de se aposentar do futebol internacional, nesta quinta-feira, frustrou um sonho importante do craque lendário com a seleção de Portugal.

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, anunciou sua aposentadoria do futebol no nível internacional em uma surpresa estrondosa, depois de ter afirmado anteriormente seu desejo de continuar, juntando-se ao seu rival histórico Lionel Messi, que havia anunciado sua aposentadoria cerca de um mês antes.

Em setembro passado, Cristiano Ronaldo apareceu em uma coletiva de imprensa, antes do confronto entre Portugal e País de Gales pela Liga das Nações da Europa, para afirmar que seguia sua trajetória internacional em busca de duas novas conquistas.

Ronaldo disse: "Meu objetivo é marcar o gol de número 1000 na minha carreira e conquistar o título da Liga das Nações da Europa".

E quando Cristiano foi questionado sobre com qual camisa ele desejava marcar o gol de número 1000, afirmou que sonhava em alcançar essa marca com a seleção de Portugal.

E agora, após sua aposentadoria do futebol internacional, Ronaldo só poderá marcar o gol de número 1000 na sua carreira com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita.