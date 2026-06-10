A apenas quatro gols de diferença... Cristiano persegue Messi em uma disputa histórica

O lendário argentino Lionel Messi lidera uma lista histórica da Copa do Mundo, antes do início da edição de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O astro do Inter de Miami é o jogador com mais participações em partidas da Copa do Mundo ao longo da história, com 26 jogos.

Vêm em seguida o alemão Lothar Matthäus, com 25 partidas, Miroslav Klose (24), Paolo Maldini (23 partidas) e, em seguida, seu rival histórico Cristiano Ronaldo, com 22 partidas.

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A lista também inclui grandes estrelas de diferentes gerações, como Diego Maradona, Maldini, Cafu e Schweinsteiger.

Lista dos jogadores com mais participações em partidas da Copa do Mundo:

26 partidas: Lionel Messi

25 partidas: Lothar Matthäus

24 partidas: Miroslav Klose

23 partidas: Paolo Maldini

22 partidas: Cristiano Ronaldo

21 jogos: Diego Maradona

21 jogos: Vladislav Zamuda

20 jogos: Cafu

20 jogos: Hugo Lloris

20 jogos: Philipp Lahm

20 jogos: Javier Mascherano

20 jogos: Bastian Schweinsteiger

20 partidas: Gregor Lato

A Argentina disputará o Grupo 10 da Copa do Mundo, ao lado de Argélia, Jordânia e Áustria, enquanto o sorteio colocou Portugal no Grupo 11, junto com Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia.