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A lesão de Frenkie de Jong não foi apenas um detalhe passageiro na vitória do Barcelona sobre o Deportivo Alavés. Ela virou motivo de preocupação real no time catalão depois que Hansi Flick revelou o local da lesão e lamentou que o meio-campista holandês tenha sofrido um novo revés, em um momento extremamente delicado, às vésperas do aguardado confronto contra o Atlético de Madrid.

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Em declarações após a partida, reproduzidas pelo jornal espanhol Sport, Flick revelou que a lesão sofrida por De Jong é na panturrilha. Segundo ele, os indícios apontam para uma lesão de fato, embora de natureza diferente do problema físico anterior que afastou o jogador dos gramados.

"É na panturrilha, sim, na panturrilha. É diferente, mas parece que é mesmo uma lesão", afirmou o treinador alemão.

O técnico do Barcelona não escondeu estar abalado com o estado emocional do jogador. Ele explicou que De Jong está muito decepcionado, o mesmo sentimento que toma conta da comissão técnica, já que o time havia recuperado o atleta e começava a se beneficiar do retorno dele ao seu nível habitual.

"Ele está decepcionado, e nós também. Acho que ele vivia um bom momento depois de voltar da lesão anterior, e estávamos muito felizes com o retorno dele", acrescentou Flick.

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A lesão do meio-campista holandês ganha importância redobrada pelo momento em que aconteceu, poucos dias antes do confronto decisivo contra o Atlético de Madrid, marcado para a próxima quarta-feira. Com isso, a comissão técnica se vê diante da possibilidade de perder uma das principais peças do meio de campo.

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Os exames médicos devem determinar a gravidade da lesão e o possível tempo de afastamento, já que Flick evitou dar um veredito final sobre a condição do jogador antes dos resultados.

O revés também representa um duro golpe para De Jong no plano pessoal, uma vez que ele havia superado a lesão anterior e voltava gradualmente a jogar, com a expectativa de recuperar a regularidade e ajudar o time nesta fase importante da temporada.

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Apesar da preocupação com a lesão de De Jong, Flick se mostrou satisfeito com o resultado e com o desempenho geral diante do Alavés, avaliando que o Barcelona mereceu a vitória depois de retomar o controle da partida após um início difícil.

Ao mesmo tempo, porém, ele apontou a necessidade de melhorar alguns detalhes, sobretudo o trato com a bola e ter mais calma e seriedade para aproveitar os espaços, elementos que, na visão dele, vão ajudar o time a apresentar um desempenho mais consistente nos próximos confrontos.