A África do Sul surpreende a Coreia do Sul e se classifica para a fase eliminatória da Copa do Mundo

A África do Sul causou uma surpresa ao se classificar em segundo lugar no Grupo A para a fase eliminatória da Copa do Mundo. A seleção comandada pelo técnico Hugo Broos precisava apenas de uma vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul para, pela primeira vez, superar a fase de grupos de uma Copa do Mundo. A Bafana Bafana agora enfrentará o Canadá na próxima fase. A Coreia do Sul terminou em terceiro lugar e precisa aguardar para saber se os três pontos e um saldo de gols de -1 serão suficientes para a classificação.
A Coreia do Sul era a grande favorita para conquistar os três pontos e confirmou esse papel na fase inicial, quando criou logo duas grandes chances. A cabeçada de Kim Min-jae foi defendida por pouco, enquanto Lee Kang-in chutou a centímetros da trave.
O forte início da Coreia do Sul não teve continuidade por um bom tempo. Pior ainda: a África do Sul foi ganhando espaço na partida e deveria ter aberto o placar, depois que o goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu fez uma defesa fraca em um chute forte de Thalente Mbatha e Evidence Makgopa chutou o rebote direto para Kim.
Esses momentos deram um impulso à autoconfiança da África do Sul. Mbatha tentou um chute de longe, que foi defendido por Kim. O goleiro deu um suspiro de alívio pouco depois, quando o chute de Thapelo Maseko, que estava livre, passou por cima do gol.
No segundo tempo, o panorama da partida não mudou muito. A Coreia do Sul continuou enfrentando dificuldades contra a África do Sul, apesar da entrada do craque Son Heung-min, enquanto a África do Sul continuava pressionando com determinação e batendo com muita convicção na porta sul-coreana.
Broos decidiu, pouco depois da hora de jogo, colocar Tshepang Moremi em campo, e essa acabou sendo uma jogada de ouro do técnico flamengo. Um minuto após sua entrada, ele deu um excelente cruzamento para Maseko, que cortou para dentro e acertou o canto curto com um chute forte: 1 a 0.
A Coreia do Sul, que contava com Hwang In-beom, do Feyenoord, no time titular, precisava marcar para manter a classificação nas próprias mãos. No entanto, a equipe enfrentou dificuldades contra os sul-africanos bem organizados, que não deixariam a vantagem escapar.