







Como assistir Vitória x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Vitória x Internacional estão listadas abaixo. Assinantes do Premiere podem acompanhar o jogo ao vivo pela plataforma.





Notícias e prováveis escalações





No lado do Vitória, o técnico Jair Ventura não tem informações oficiais de lesionados ou suspensos confirmadas até o momento, e o provável time titular ainda não foi divulgado. Atualizações serão incluídas conforme o clube liberar a lista de relacionados.

O Internacional de Paulo Pezzolano também não tem baixas confirmadas nem escalação projetada disponível neste momento. Volte mais perto do jogo para conferir as últimas novidades das duas equipes.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Vitória soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e 6 sofridos nesse intervalo. O resultado mais recente foi a goleada por 6 a 2 sobre o ABC pela Copa do Nordeste, enquanto o empate por 2 a 2 com o Fluminense no Brasileirão e a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo na Copa do Brasil também fazem parte da sequência. A derrota por 2 a 0 para o Bragantino foi o único tropeço do período. O aproveitamento é positivo, mas a irregularidade defensiva aparece nos números.

O Internacional chega em melhor momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, totalizando 12 gols marcados e 7 sofridos. A vitória mais recente foi por 4 a 1 sobre o Vasco no Brasileirão, e o Colorado também venceu o Athletic Club-MG por 3 a 2 na Copa do Brasil. O único ponto perdido foi o empate por 2 a 2 com o Coritiba na liga. A equipe de Pezzolano está em sequência invicta e com produção ofensiva elevada.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes é equilibrado e marcado por resultados alternados. O confronto mais recente aconteceu em novembro de 2025, quando o Vitória venceu o Internacional por 1 a 0 no Brasileirão. Antes disso, o Colorado havia levado a melhor em julho de 2025, também por 1 a 0, e em setembro de 2024, com uma vitória mais expressiva por 3 a 1. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Vitória acumula duas vitórias contra três do Internacional, com a maioria dos duelos decidida por margem mínima.





Classificação

No Brasileirão, o Vitória ocupa a 14ª posição, enquanto o Internacional está em 11º lugar. A diferença de posições coloca os dois times em situações distintas: o time baiano precisa de pontos para se afastar do perigo, e o Colorado mira a parte de cima da tabela.









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