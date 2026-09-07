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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vitória x Grêmio

Vitória crest
Vitória
VIT
Formação
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Grêmio crest
Grêmio
GRE

Técnico

  • J. Ventura

O técnico Jair Ventura comanda o Vitória, mas a equipe não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos até o momento. Mais detalhes devem ser confirmados próximo à data do jogo.

No Grêmio, Luis Castro também não revelou o time provável. Não há registros oficiais de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis. As informações serão atualizadas conforme a comissão técnica divulgar os dados.

Retrospecto recente

VIT

VIT - Sequência

BOT
V1-0
BAH
D0-2
VAS
D1-0
CAM
D2-1
VAS
D0-2
Gol marcado (sofrido)
2/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
GRE

GRE - Sequência

CAM
D3-0
BGT
D1-0
INT
E0-0
CHA
V3-1
INT
V3-1
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Vitória atravessa fase difícil e registra quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com apenas uma vitória. A equipe perdeu para Vasco, Atlético-MG, Vasco novamente e Bahia, somando apenas três gols marcados e cinco sofridos nesses quatro jogos. O único resultado positivo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em agosto.

O Grêmio apresenta desempenho mais consistente no mesmo período, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Os gaúchos golearam o Chapecoense por 3 a 1 e bateram o Internacional por 3 a 1 na Copa do Brasil, mas sofreram reveses para Bragantino e Atlético-MG. No total, a equipe marcou sete gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VitóriaEmpateGrêmio
0
2
3
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
3
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Grêmio por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Grêmio também havia vencido por 3 a 1, em setembro de 2025, no mesmo palco. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Grêmio soma três vitórias, com os outros dois jogos terminando em empate por 1 a 1. O Vitória ainda não venceu o rival gaúcho nesse recorte.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2615834521+2453
E
E
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2613673828+1045
D
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2612683837+142
V
D
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2610793435-137
D
V
V
E
V
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
12
SantosSantosSAN
258893738-132
V
V
E
V
D
13
BotafogoBotafogoBOT
2587103740-331
E
D
D
D
E
14
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
26510112834-625
D
D
E
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2538142750-2317
V
D
V
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Campeonato Brasileiro, o Vitória ocupa a 14ª posição, enquanto o Grêmio está logo abaixo, na 15ª colocação.

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