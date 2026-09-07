Brasileirão - Rodada 26 7 de set. de 2026 - 19:00

Como assistir Vitória x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Jair Ventura comanda o Vitória, mas a equipe não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos até o momento. Mais detalhes devem ser confirmados próximo à data do jogo.

No Grêmio, Luis Castro também não revelou o time provável. Não há registros oficiais de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis. As informações serão atualizadas conforme a comissão técnica divulgar os dados.

Retrospecto recente

O Vitória atravessa fase difícil e registra quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com apenas uma vitória. A equipe perdeu para Vasco, Atlético-MG, Vasco novamente e Bahia, somando apenas três gols marcados e cinco sofridos nesses quatro jogos. O único resultado positivo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em agosto.

O Grêmio apresenta desempenho mais consistente no mesmo período, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Os gaúchos golearam o Chapecoense por 3 a 1 e bateram o Internacional por 3 a 1 na Copa do Brasil, mas sofreram reveses para Bragantino e Atlético-MG. No total, a equipe marcou sete gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Grêmio por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Grêmio também havia vencido por 3 a 1, em setembro de 2025, no mesmo palco. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Grêmio soma três vitórias, com os outros dois jogos terminando em empate por 1 a 1. O Vitória ainda não venceu o rival gaúcho nesse recorte.

Classificação

No Campeonato Brasileiro, o Vitória ocupa a 14ª posição, enquanto o Grêmio está logo abaixo, na 15ª colocação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.