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Vitória x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vitória x Cruzeiro

Técnico

  • J. Ventura

O técnico Jair Ventura não tem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no Vitória até o momento. Atualizações sobre o time provável serão divulgadas conforme o jogo se aproxima.

No Cruzeiro, Artur Jorge também não confirmou o time para o duelo. Não há registro de desfalques por lesão ou suspensão no elenco visitante, e mais informações são esperadas nas horas que antecedem a partida.

Retrospecto recente

VIT

VIT - Sequência

VAS
D1-0
CAM
D2-1
VAS
D0-2
GRE
V1-0
MIR
E2-2
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CRU

CRU - Sequência

CAM
E1-1
VAS
D3-1
CAM
D2-1
APR
V3-1
SAN
D2-1
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Vitória soma um empate, uma vitória e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Mirassol no Brasileirão, após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. A equipe marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

O Cruzeiro tem dois empates, uma vitória e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Santos no Brasileirão, que veio logo após a vitória por 3 a 1 sobre o Athletico Paranaense. A equipe de Artur Jorge balançou as redes oito vezes e sofreu seis gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VitóriaEmpateCruzeiro
0
2
3
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
3
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
3
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
0
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
3
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
4Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 0 no Brasileirão. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Cruzeiro leva vantagem com três vitórias, contra um empate e uma vitória do Vitória, com 12 gols marcados e apenas 3 sofridos no período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2711793632+440
E
V
D
V
E
8
SantosSantosSAN
2710894140+138
V
V
V
V
E
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
11
São PauloSão PauloSAP
27106113230+236
V
D
V
V
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a sexta posição e briga por uma vaga direta nas competições continentais do próximo ano, enquanto o Vitória está no 13º lugar e precisa se distanciar da zona de rebaixamento.

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