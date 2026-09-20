Brasileirão - Rodada 28 20 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Vitória x Cruzeiro online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Jair Ventura não tem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no Vitória até o momento. Atualizações sobre o time provável serão divulgadas conforme o jogo se aproxima.

No Cruzeiro, Artur Jorge também não confirmou o time para o duelo. Não há registro de desfalques por lesão ou suspensão no elenco visitante, e mais informações são esperadas nas horas que antecedem a partida.

Retrospecto recente

O Vitória soma um empate, uma vitória e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Mirassol no Brasileirão, após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. A equipe marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

O Cruzeiro tem dois empates, uma vitória e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Santos no Brasileirão, que veio logo após a vitória por 3 a 1 sobre o Athletico Paranaense. A equipe de Artur Jorge balançou as redes oito vezes e sofreu seis gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 0 no Brasileirão. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Cruzeiro leva vantagem com três vitórias, contra um empate e uma vitória do Vitória, com 12 gols marcados e apenas 3 sofridos no período.

Classificação

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a sexta posição e briga por uma vaga direta nas competições continentais do próximo ano, enquanto o Vitória está no 13º lugar e precisa se distanciar da zona de rebaixamento.

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