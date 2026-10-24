Brasileirão - Rodada 32 24 de out. de 2026 - 15:30

Como assistir Vitória x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Vitória é comandado por Jair Ventura. Não há informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no elenco do time da casa até o momento, e as novidades serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Athletico Paranaense, Odair Hellmann também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão divulgadas oficialmente. A escalação definitiva do Furacão será conhecida mais perto do início do jogo.

Retrospecto recente

O Vitória soma um retrospecto de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Corinthians, enquanto a vitória mais expressiva da série foi o triunfo por 4 a 0 sobre o Chapecoense. Ao longo dessas cinco partidas, o time marcou dez gols e sofreu sete.

O Athletico Paranaense registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 diante do Palmeiras, mas o Furacão havia vencido o Chapecoense por 4 a 1 antes disso. No total, a equipe marcou doze gols e cedeu oito no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi disputado na Copa do Brasil em agosto de 2026, quando o Vitória venceu em casa por 4 a 0. Antes disso, o Athletico havia vencido o jogo de ida da mesma competição por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Athletico leva vantagem, com três vitórias contra uma do Vitória, além de um empate.

Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a 3ª posição, enquanto o Vitória está em 13º lugar na tabela.

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