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Vitória x Athletico Paranaense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Vitória x Athletico Paranaense
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Saiba onde vai passar o jogo entre Vitória e Athletico Paranaense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Como assistir Vitória x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vitória x Athletico Paranaense

Técnico

  • J. Ventura

O Vitória é comandado por Jair Ventura. Não há informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no elenco do time da casa até o momento, e as novidades serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Athletico Paranaense, Odair Hellmann também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão divulgadas oficialmente. A escalação definitiva do Furacão será conhecida mais perto do início do jogo.

Retrospecto recente

VIT

VIT - Sequência

MIR
E2-2
CRU
D1-3
CHA
V4-0
SAP
D2-1
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
APR

APR - Sequência

COR
E3-3
BAH
V2-1
CAM
E2-2
CHA
V1-4
SEP
D0-2
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Vitória soma um retrospecto de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Corinthians, enquanto a vitória mais expressiva da série foi o triunfo por 4 a 0 sobre o Chapecoense. Ao longo dessas cinco partidas, o time marcou dez gols e sofreu sete.

O Athletico Paranaense registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 diante do Palmeiras, mas o Furacão havia vencido o Chapecoense por 4 a 1 antes disso. No total, a equipe marcou doze gols e cedeu oito no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VitóriaEmpateAthletico Paranaense
2
0
3
Copa do Brasil
Vitória badge
Vitória
VIT
4
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Copa do Brasil
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
3
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Vitória badge
Vitória
VIT
2
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
0
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
7Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes foi disputado na Copa do Brasil em agosto de 2026, quando o Vitória venceu em casa por 4 a 0. Antes disso, o Athletico havia vencido o jogo de ida da mesma competição por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Athletico leva vantagem, com três vitórias contra uma do Vitória, além de um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
3114984939+1051
D
D
V
V
D
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
31131084439+549
D
V
D
D
V
8
SantosSantosSAN
31129104846+245
V
D
E
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
31118123936+341
E
V
E
D
D
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
31107143445-1137
E
D
V
D
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3189143239-733
E
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a 3ª posição, enquanto o Vitória está em 13º lugar na tabela.

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