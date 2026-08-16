Brasileirão - Rodada 23 16 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Vasco x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Pedro Emanuel comanda o Vasco sem lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

No Santos, Cuca também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão listados para esta partida. Nenhuma escalação provável foi anunciada. O técnico vem lidando com o tema disciplinar em torno de Neymar, mas não há impedimento oficial registrado para este compromisso. Atualizações serão adicionadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

O Vasco soma dois triunfos e três empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota nesse recorte. A partida mais recente foi o empate sem gols com o Bahia no Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o time venceu o Fluminense por 3 a 1 na Copa do Brasil e bateu o Independiente Medellín por 1 a 0 na Sul-Americana. A equipe marcou três gols e sofreu apenas um nesse período.

O Santos apresenta desempenho mais irregular. Nos últimos cinco jogos, o clube registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A derrota por 2 a 0 para o Athletico Paranaense no Brasileirão, em 9 de agosto, foi o resultado mais recente. O time também venceu o Fluminense por 3 a 0 na Copa do Brasil e bateu o Universidad Central por 4 a 2 na Sul-Americana, mostrando maior eficiência ofensiva nas competições continentais.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Santos por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Vasco aplicou uma goleada expressiva: 6 a 0 sobre o Santos, também em Vila Belmiro, em agosto de 2025. Nos últimos cinco jogos entre os clubes no Brasileirão, o Vasco venceu duas vezes, o Santos também venceu duas vezes, e houve uma vitória adicional para o Santos, totalizando três triunfos para o time paulista contra dois para o carioca.

Classificação

No Brasileirão, o Santos ocupa a 17ª posição e o Vasco está em 18º lugar, tornando este confronto direto entre os dois clubes especialmente relevante na briga contra o rebaixamento.

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