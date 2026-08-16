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Brasileirão
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Vasco x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Vasco x Santos
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Santos
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Brasileirão - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Santos

Vasco crest
Vasco
VAS
Formação
Santos crest
Santos
SAN
Santos crest
Santos
SAN

Técnico

  • P. Emanuel

Pedro Emanuel comanda o Vasco sem lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

No Santos, Cuca também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão listados para esta partida. Nenhuma escalação provável foi anunciada. O técnico vem lidando com o tema disciplinar em torno de Neymar, mas não há impedimento oficial registrado para este compromisso. Atualizações serão adicionadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

IME
V1-0
FLU
E0-0
FLU
V1-3
BAH
E0-0
OLI
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SAN

SAN - Sequência

UNI
V4-2
REM
E0-0
REM
V0-1
APR
D0-2
DMA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Vasco soma dois triunfos e três empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota nesse recorte. A partida mais recente foi o empate sem gols com o Bahia no Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o time venceu o Fluminense por 3 a 1 na Copa do Brasil e bateu o Independiente Medellín por 1 a 0 na Sul-Americana. A equipe marcou três gols e sofreu apenas um nesse período.

O Santos apresenta desempenho mais irregular. Nos últimos cinco jogos, o clube registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A derrota por 2 a 0 para o Athletico Paranaense no Brasileirão, em 9 de agosto, foi o resultado mais recente. O time também venceu o Fluminense por 3 a 0 na Copa do Brasil e bateu o Universidad Central por 4 a 2 na Sul-Americana, mostrando maior eficiência ofensiva nas competições continentais.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateSantos
2
0
3
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
2
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
0
Vasco badge
Vasco
VAS
6
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
2
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
4
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
0
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
10Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Santos por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Vasco aplicou uma goleada expressiva: 6 a 0 sobre o Santos, também em Vila Belmiro, em agosto de 2025. Nos últimos cinco jogos entre os clubes no Brasileirão, o Vasco venceu duas vezes, o Santos também venceu duas vezes, e houve uma vitória adicional para o Santos, totalizando três triunfos para o time paulista contra dois para o carioca.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2314634019+2148
D
E
V
D
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2112633918+2142
V
E
E
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2312563120+1141
E
V
E
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2310853428+638
V
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
228952925+433
E
E
E
E
V
7
BragantinoBragantinoBGT
229582723+432
E
D
E
E
V
8
CorinthiansCorinthiansCOR
228862420+432
V
E
E
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
238782830-231
E
V
D
E
D
10
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
11
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
227692726+127
E
D
E
D
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2275102233-1126
D
D
D
E
V
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
InternacionalInternacionalINT
225892327-423
E
E
D
D
D
17
SantosSantosSAN
215792935-622
D
E
D
V
D
18
VascoVascoVAS
215792331-822
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Santos ocupa a 17ª posição e o Vasco está em 18º lugar, tornando este confronto direto entre os dois clubes especialmente relevante na briga contra o rebaixamento.

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