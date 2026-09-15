Copa Sul-Americana - Quartas de final 15 de set. de 2026 - 18:00

Como assistir Vasco x Santa Fe online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Vasco da Gama é comandado por Pedro Emanuel para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco visitante neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

O Santa Fe tem Pablo Repetto no comando. Da mesma forma, não existem informações disponíveis sobre desfalques ou suspensões no elenco colombiano, e a escalação inicial ainda não foi anunciada. Fique atento para as novidades mais recentes antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Vasco da Gama soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no Brasileirão, que sucedeu o empate sem gols com o Santa Fe na Copa Sul-Americana. Antes disso, o time havia perdido para o Fluminense por 1 a 0 na liga, mas também registrou triunfos sobre o Vitória (2 a 0) e o Cruzeiro (3 a 1). Ao todo, o Vasco marcou dez gols e sofreu seis nesse período.

O Santa Fe acumula duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Tolima na Primera A, após o empate sem gols com o Vasco na Copa Sul-Americana. Antes, o time empatou por 2 a 2 com o Fortaleza e venceu o Millonarios por 3 a 2. O clube colombiano marcou sete gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre as equipes nesta análise foi o empate por 0 a 0 na fase de grupos da Copa Sul-Americana, disputado em 8 de setembro de 2026. Com apenas um jogo no histórico recente disponível, não há como estabelecer um padrão de domínio entre os clubes.

Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Olimpia OLI 6 4 1 1 10 6 +4 13 V V V D E 2 Vasco VAS 6 3 1 2 10 6 +4 10 V D V V D 3 Audax Italiano AUD 6 2 1 3 7 9 -2 7 D V D E V 4 Barracas Central BAC 6 0 3 3 2 8 -6 3 D D D E E Próxima Fase

Na tabela do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama ocupa atualmente a segunda posição. A classificação do Santa Fe no grupo não está confirmada nos dados disponíveis.

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