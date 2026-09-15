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Copa Sul-Americana - Quartas de final

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Santa Fe

Técnico

  • P. Emanuel

O Vasco da Gama é comandado por Pedro Emanuel para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco visitante neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

O Santa Fe tem Pablo Repetto no comando. Da mesma forma, não existem informações disponíveis sobre desfalques ou suspensões no elenco colombiano, e a escalação inicial ainda não foi anunciada. Fique atento para as novidades mais recentes antes do apito inicial.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

CRU
V3-1
VIT
V0-2
FLU
D1-0
SFE
E0-0
GRE
V1-2
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SFE

SFE - Sequência

ATJ
E1-1
MIL
V3-2
FOR
E2-2
VAS
E0-0
TOL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Vasco da Gama soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no Brasileirão, que sucedeu o empate sem gols com o Santa Fe na Copa Sul-Americana. Antes disso, o time havia perdido para o Fluminense por 1 a 0 na liga, mas também registrou triunfos sobre o Vitória (2 a 0) e o Cruzeiro (3 a 1). Ao todo, o Vasco marcou dez gols e sofreu seis nesse período.

O Santa Fe acumula duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Tolima na Primera A, após o empate sem gols com o Vasco na Copa Sul-Americana. Antes, o time empatou por 2 a 2 com o Fortaleza e venceu o Millonarios por 3 a 2. O clube colombiano marcou sete gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateSanta Fe
0
1
0
Copa Sul-Americana
Santa Fe badge
Santa Fe
SFE
0
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
0Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O único confronto registrado entre as equipes nesta análise foi o empate por 0 a 0 na fase de grupos da Copa Sul-Americana, disputado em 8 de setembro de 2026. Com apenas um jogo no histórico recente disponível, não há como estabelecer um padrão de domínio entre os clubes.

Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlimpiaOlimpiaOLI
6411106+413
V
V
V
D
E
2
VascoVascoVAS
6312106+410
V
D
V
V
D
3
Audax ItalianoAudax ItalianoAUD
621379-27
D
V
D
E
V
4
Barracas CentralBarracas CentralBAC
603328-63
D
D
D
E
E
Próxima Fase

Na tabela do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama ocupa atualmente a segunda posição. A classificação do Santa Fe no grupo não está confirmada nos dados disponíveis.

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