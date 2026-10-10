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Vasco x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Remo

Técnico

  • P. Emanuel

Pedro Emanuel não tem confirmações oficiais de desfalques ou retornos no elenco do Vasco para este confronto. A provável escalação também não foi divulgada, e atualizações devem ser acrescentadas conforme o clube liberar informações mais próximas ao apito inicial.

No Remo, Thiago Carpini enfrenta situação semelhante: não há dados confirmados sobre lesões ou suspensões no momento. Os torcedores devem acompanhar os canais oficiais do clube para as novidades mais recentes antes da partida.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

SFE
E0-0
GRE
V1-2
SFE
V2-0
COR
V5-0
BOT
V1-2
Gol marcado (sofrido)
11/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
REM

REM - Sequência

COR
D2-3
FLA
D0-1
BAH
D2-1
SAN
D1-2
GRE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Vasco chega em grande momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos entre todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no Brasileirão, e o clube também aplicou 5 a 0 no Coritiba na mesma competição. Ao longo desse período, o time marcou dez gols e não sofreu nenhum, o que aponta para uma solidez defensiva notável.

O Remo, por sua vez, apresenta um retrospecto preocupante: quatro derrotas e um empate nos cinco jogos mais recentes. A última partida terminou em 1 a 1 diante do Grêmio no Brasileirão, e o clube também perdeu para Santos por 2 a 1 nesse intervalo. No total, o time marcou seis gols e sofreu oito, reflexo de uma equipe que ataca mas não consegue sustentar resultados.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateRemo
2
2
1
Brasileirão
Remo badge
Remo
REM
1
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Série B
Vasco badge
Vasco
VAS
2
Remo badge
Remo
REM
2
FJ
Série B
Remo badge
Remo
REM
2
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Copa do Brasil
Vasco badge
Vasco
VAS
2
Remo badge
Remo
REM
1
FJ
Copa do Brasil
Remo badge
Remo
REM
0
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
7Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 1 a 1, em partida disputada pelo Brasileirão em abril de 2026 com o Remo como mandante. Olhando para o histórico disponível dos últimos anos, o Vasco leva vantagem no confronto direto, com vitórias em competições como Copa do Brasil e Série B, enquanto o Remo também somou triunfos no caminho. A série entre os dois clubes é marcada por equilíbrio e jogos decididos por detalhes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2918745725+3261
E
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2917934821+2760
V
E
V
E
E
3
FluminenseFluminenseFLU
2914964836+1251
V
V
D
V
E
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2914874534+1150
E
V
E
D
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
6
BahiaBahiaBAH
29121074336+746
D
D
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2912893934+544
E
V
E
V
D
8
SantosSantosSAN
2911994543+242
E
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
29108113747-1038
D
D
E
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
11
São PauloSão PauloSAP
29106133334-136
D
D
V
D
V
12
VitóriaVitóriaVIT
29106133242-1036
V
D
E
V
D
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2897123642-634
V
V
V
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2959153348-1524
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 14ª posição, enquanto o Remo está em 19º. Os visitantes estão na zona de rebaixamento, o que torna esta partida especialmente decisiva para o clube paraense.

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