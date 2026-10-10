Brasileirão - Rodada 30 10 de out. de 2026 - 17:00

Como assistir Vasco x Remo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Pedro Emanuel não tem confirmações oficiais de desfalques ou retornos no elenco do Vasco para este confronto. A provável escalação também não foi divulgada, e atualizações devem ser acrescentadas conforme o clube liberar informações mais próximas ao apito inicial.

No Remo, Thiago Carpini enfrenta situação semelhante: não há dados confirmados sobre lesões ou suspensões no momento. Os torcedores devem acompanhar os canais oficiais do clube para as novidades mais recentes antes da partida.

Retrospecto recente

O Vasco chega em grande momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos entre todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no Brasileirão, e o clube também aplicou 5 a 0 no Coritiba na mesma competição. Ao longo desse período, o time marcou dez gols e não sofreu nenhum, o que aponta para uma solidez defensiva notável.

O Remo, por sua vez, apresenta um retrospecto preocupante: quatro derrotas e um empate nos cinco jogos mais recentes. A última partida terminou em 1 a 1 diante do Grêmio no Brasileirão, e o clube também perdeu para Santos por 2 a 1 nesse intervalo. No total, o time marcou seis gols e sofreu oito, reflexo de uma equipe que ataca mas não consegue sustentar resultados.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 1 a 1, em partida disputada pelo Brasileirão em abril de 2026 com o Remo como mandante. Olhando para o histórico disponível dos últimos anos, o Vasco leva vantagem no confronto direto, com vitórias em competições como Copa do Brasil e Série B, enquanto o Remo também somou triunfos no caminho. A série entre os dois clubes é marcada por equilíbrio e jogos decididos por detalhes.

Classificação

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 14ª posição, enquanto o Remo está em 19º. Os visitantes estão na zona de rebaixamento, o que torna esta partida especialmente decisiva para o clube paraense.

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