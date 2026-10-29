Brasileirão - Rodada 33 29 de out. de 2026 - 19:00

Como assistir Vasco x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Pedro Emanuel não confirmou a escalação do Vasco para o confronto. Não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco cruz-maltino até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

Leonardo Jardim também mantém o mistério sobre o time do Flamengo. Não há confirmação de prováveis titulares, lesionados ou suspensos no elenco rubro-negro nesta fase. As informações serão divulgadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Vasco chega ao clássico com dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 3 a 2 sobre o Corinthians no Brasileirão, enquanto o time também venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Sul-Americana. Nas cinco partidas, o Cruz-Maltino marcou cinco gols e sofreu cinco.

O Flamengo apresenta desempenho mais consistente, com três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG no Brasileirão. O Rubro-Negro também bateu o Fluminense por 1 a 0 e o Bahia por 3 a 0 nessa sequência. Ao todo, o time marcou seis gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2, com o Flamengo como mandante no Brasileirão em maio de 2026. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, disputados entre Brasileirão e Carioca, o Flamengo venceu três vezes, enquanto Vasco e Flamengo empataram uma vez e o Cruzmaltino não registrou vitórias no período.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a primeira colocação, enquanto o Vasco está na 13ª posição.

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