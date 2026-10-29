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Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Vasco x Flamengo
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Brasileirão - Rodada 33

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Flamengo

Técnico

  • P. Emanuel

Pedro Emanuel não confirmou a escalação do Vasco para o confronto. Não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco cruz-maltino até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

Leonardo Jardim também mantém o mistério sobre o time do Flamengo. Não há confirmação de prováveis titulares, lesionados ou suspensos no elenco rubro-negro nesta fase. As informações serão divulgadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

REM
E0-0
BOC
V0-1
SAP
D1-0
BOC
D1-3
COR
V3-2
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FLA

FLA - Sequência

FLU
V1-0
EST
E0-0
BAH
V0-3
EST
D0-0
CAM
V3-2
Gol marcado (sofrido)
7/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Vasco chega ao clássico com dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 3 a 2 sobre o Corinthians no Brasileirão, enquanto o time também venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Sul-Americana. Nas cinco partidas, o Cruz-Maltino marcou cinco gols e sofreu cinco.

O Flamengo apresenta desempenho mais consistente, com três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG no Brasileirão. O Rubro-Negro também bateu o Fluminense por 1 a 0 e o Bahia por 3 a 0 nessa sequência. Ao todo, o time marcou seis gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateFlamengo
0
3
2
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Vasco badge
Vasco
VAS
2
FJ
Carioca
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Carioca
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2, com o Flamengo como mandante no Brasileirão em maio de 2026. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, disputados entre Brasileirão e Carioca, o Flamengo venceu três vezes, enquanto Vasco e Flamengo empataram uma vez e o Cruzmaltino não registrou vitórias no período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3221746427+3770
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
33201035622+3470
E
V
V
V
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3315995242+1054
V
D
D
D
V
6
BahiaBahiaBAH
33141184842+653
V
E
D
V
D
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
32148104438+650
D
V
V
E
V
8
SantosSantosSAN
331211104947+247
E
E
V
D
E
9
BragantinoBragantinoBGT
33128134238+444
V
D
E
V
E
10
São PauloSão PauloSAP
33127143939043
D
E
V
V
D
11
BotafogoBotafogoBOT
33109144553-839
D
D
V
E
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
33811143742-535
D
V
D
E
V
17
GrêmioGrêmioGRE
32810143544-934
V
D
E
E
E
18
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
33611163651-1529
V
D
E
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3249193266-3421
D
V
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a primeira colocação, enquanto o Vasco está na 13ª posição.

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