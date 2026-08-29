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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Cruzeiro

Vasco crest
Vasco
VAS
Formação
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU

Técnico

  • P. Emanuel

Pedro Emanuel segue à frente do Vasco para este confronto. Não há lesionados ou suspensos confirmados para o time carioca até o momento, e a provável escalação ainda não foi divulgada. O Cruzeiro é comandado por Artur Jorge, e o clube mineiro também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhum onze inicial projetado foi disponibilizado para os visitantes. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

OLI
E0-0
SAN
D0-3
OLI
V1-4
SEP
D4-1
VIT
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CRU

CRU - Sequência

FLA
E1-1
COR
V1-2
FLA
D2-1
FLA
V2-1
CAM
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Vasco soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Vitória na Copa do Brasil, em 27 de agosto. Antes disso, o time venceu o Olimpia por 4 a 1 na Copa Sul-Americana, mas perdeu para o Palmeiras por 4 a 1 no Brasileirão e para o Santos por 3 a 0. O empate sem gols com o Olimpia completa a sequência, com o Vasco marcando seis gols e sofrendo oito no período.

O Cruzeiro também tem dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG na Copa do Brasil, em 26 de agosto. A vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 no Brasileirão, em 22 de agosto, foi o resultado mais expressivo da série. A derrota por 2 a 1 para o Flamengo na Copa Libertadores e dois empates por 1 a 1 com o mesmo adversário na competição continental completam o quadro. O time de Artur Jorge marcou seis gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateCruzeiro
1
3
1
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
3
Vasco badge
Vasco
VAS
3
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
0
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 15 de março de 2026, pelo Brasileirão, com o Cruzeiro recebendo o Vasco em casa e o jogo terminando em empate por 3 a 3. Antes disso, o Vasco venceu o Cruzeiro por 2 a 0 em setembro de 2025, também pelo Brasileirão. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Cruzeiro venceu duas vezes e o Vasco uma, com dois empates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2415634420+2451
V
D
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2313644521+2445
D
V
V
E
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2413563422+1244
V
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2411853629+741
V
V
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2411673433+139
V
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
2491053428+637
V
E
E
E
E
7
BragantinoBragantinoBGT
2310582823+535
V
E
D
E
E
8
CoritibaCoritibaCOR
249783031-134
V
E
V
D
E
9
Atlético-MGAtlético-MGCAM
239683027+333
E
V
E
V
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
248882624+232
D
D
V
E
E
11
BotafogoBotafogoBOT
238693737030
D
D
E
V
E
12
VitóriaVitóriaVIT
2485112335-1229
D
V
D
D
D
13
São PauloSão PauloSAP
2376102727027
D
E
D
E
D
14
SantosSantosSAN
236893336-326
E
V
D
E
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2367102431-725
D
D
V
E
D
16
InternacionalInternacionalINT
2451092428-425
E
E
E
E
D
17
MirassolMirassolMIR
2366112636-1024
E
D
D
V
E
18
RemoRemoREM
2458112839-1123
D
E
E
D
V
19
VascoVascoVAS
2357112438-1422
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2328132446-2214
V
E
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 19ª posição, enquanto o Cruzeiro está em 5º lugar na tabela.

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