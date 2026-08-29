Brasileirão - Rodada 25 29 de ago. de 2026 - 20:20

Como assistir Vasco x Cruzeiro online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Pedro Emanuel segue à frente do Vasco para este confronto. Não há lesionados ou suspensos confirmados para o time carioca até o momento, e a provável escalação ainda não foi divulgada. O Cruzeiro é comandado por Artur Jorge, e o clube mineiro também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhum onze inicial projetado foi disponibilizado para os visitantes. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

O Vasco soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Vitória na Copa do Brasil, em 27 de agosto. Antes disso, o time venceu o Olimpia por 4 a 1 na Copa Sul-Americana, mas perdeu para o Palmeiras por 4 a 1 no Brasileirão e para o Santos por 3 a 0. O empate sem gols com o Olimpia completa a sequência, com o Vasco marcando seis gols e sofrendo oito no período.

O Cruzeiro também tem dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG na Copa do Brasil, em 26 de agosto. A vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 no Brasileirão, em 22 de agosto, foi o resultado mais expressivo da série. A derrota por 2 a 1 para o Flamengo na Copa Libertadores e dois empates por 1 a 1 com o mesmo adversário na competição continental completam o quadro. O time de Artur Jorge marcou seis gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 15 de março de 2026, pelo Brasileirão, com o Cruzeiro recebendo o Vasco em casa e o jogo terminando em empate por 3 a 3. Antes disso, o Vasco venceu o Cruzeiro por 2 a 0 em setembro de 2025, também pelo Brasileirão. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Cruzeiro venceu duas vezes e o Vasco uma, com dois empates.

Classificação

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 19ª posição, enquanto o Cruzeiro está em 5º lugar na tabela.

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