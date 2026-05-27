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Vasco x Barracas Central: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Vasco x Barracas Central
Vasco
Barracas Central
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Vasco e Barracas Central, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Vasco x Barracas Central online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Vasco e Barracas Central terá transmissão ao vivo pelo Paramount+. Assine a plataforma para acompanhar o canal de TV e o streaming online do confronto pela Copa Sul-Americana.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Vasco x Barracas Central

Vasco crest
Vasco
VAS
Formação
Barracas Central crest
Barracas Central
BAC
Barracas Central crest
Barracas Central
BAC

Técnico

  • R. Gaucho

Do lado do Vasco, o técnico Renato Gaúcho não tem informações confirmadas de lesionados ou suspensos até o momento, e o provável time titular ainda não foi divulgado. A comissão técnica deve definir a escalação mais próximo da partida, considerando o desgaste acumulado após uma sequência intensa de jogos em diferentes frentes.

No Barracas Central, Ruben Dario Insua também não tem baixas confirmadas nem uma formação projetada disponível. As informações sobre o elenco serão atualizadas conforme o clube se aproximar do horário do jogo.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

BAC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

O Vasco chega para este jogo em péssima fase. O time carioca perdeu três dos últimos cinco jogos, empatou um e venceu apenas um, contra o Athletico Paranaense por 1 a 0 no Brasileirão. A derrota mais recente, um 0 a 3 diante do Bragantino, é a terceira consecutiva e evidencia uma fragilidade preocupante. No total dessas cinco partidas, o Cruz-Maltino marcou sete gols e sofreu dez, um saldo que reflete as dificuldades defensivas do time de Renato Gaúcho.

O Barracas Central tampouco inspira confiança. Sem vencer nos últimos cinco jogos, o clube argentino soma três empates e duas derrotas, incluindo o 2 a 0 sofrido para o Audax Italiano na Sul-Americana. Antes disso, perdeu para o Banfield no Campeonato Argentino. Os dois empates consecutivos com o Audax Italiano e o Racing mostram um time que tem dificuldade para decidir partidas, tendo marcado apenas quatro gols e sofrido seis nesse período.


Últimos confrontos diretos

VAS

Um

BAC

0

1

Empate

0

0

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

Os dois clubes já se encontraram uma vez nesta Copa Sul-Americana. Em 7 de abril de 2026, o duelo em Buenos Aires terminou sem gols, com o Barracas Central recebendo o Vasco no empate por 0 a 0. Com o histórico recente equilibrado, o jogo desta vez, em território vascaíno, pode ser o primeiro a produzir um vencedor entre as duas equipes nesta edição do torneio.


Classificação

Na tabela do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Vasco ocupa a segunda colocação, enquanto o Barracas Central aparece na quarta posição. O resultado desta partida pode alterar significativamente o cenário de classificação para ambos os lados.



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