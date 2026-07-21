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Universidad Central x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Universidad Central x Santos
Universidad Central
Santos
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Universidad Central e Santos, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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O jogo entre Universidad Central e Santos terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Assine a plataforma para acompanhar a partida pela Copa Sul-Americana.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Universidad Central x Santos

Universidad Central crest
Universidad Central
UNI
Formação
Santos crest
Santos
SAN
Santos crest
Santos
SAN

Técnico

  • D. Sasso

O Universidad Central é comandado por Daniel Sasso, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, nem registrou lesionados ou suspensos até o momento. Informações atualizadas serão adicionadas conforme se aproxima o horário da partida.

No Santos, Cuca também não confirmou o time que entrará em campo. Não há registro oficial de desfalques por lesão ou suspensão. A provável escalação será divulgada mais perto do início do jogo.

Retrospecto recente

UNI

UNI - Sequência

DLG
E0-0
ROS
D4-0
APC
D2-1
LIB
V0-1
PGF
D2-3
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAN

SAN - Sequência

SAN
E2-2
GRE
D3-2
DEC
V3-0
VIT
V3-1
BOT
D2-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Universidad Central somou apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, com um empate e três derrotas, um aproveitamento que acende o sinal de alerta para o duelo continental. A equipe venceu o Libertad por 1 a 0, mas sofreu reveses expressivos, incluindo o 4 a 0 para o Rosario Central. No total, o time marcou três gols e sofreu sete nesse período.

O Santos apresenta um desempenho mais equilibrado, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco. O triunfo por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca pela própria Sul-Americana foi o resultado mais expressivo, enquanto o empate por 2 a 2 com o San Lorenzo e a derrota por 3 a 2 para o Grêmio mostram fragilidade defensiva. O time balançou as redes oito vezes e cedeu seis gols no período.

Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não registram confrontos anteriores entre Universidad Central e Santos. Não há histórico de partidas entre os dois clubes nas informações fornecidas para esta edição.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Santos ocupa a segunda colocação do grupo. O Universidad Central não tem posição registrada na chave neste momento.

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