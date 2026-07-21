



Como assistir Universidad Central x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

O jogo entre Universidad Central e Santos terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Assine a plataforma para acompanhar a partida pela Copa Sul-Americana.

Notícias e prováveis escalações

O Universidad Central é comandado por Daniel Sasso, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, nem registrou lesionados ou suspensos até o momento. Informações atualizadas serão adicionadas conforme se aproxima o horário da partida.

No Santos, Cuca também não confirmou o time que entrará em campo. Não há registro oficial de desfalques por lesão ou suspensão. A provável escalação será divulgada mais perto do início do jogo.

Retrospecto recente

O Universidad Central somou apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, com um empate e três derrotas, um aproveitamento que acende o sinal de alerta para o duelo continental. A equipe venceu o Libertad por 1 a 0, mas sofreu reveses expressivos, incluindo o 4 a 0 para o Rosario Central. No total, o time marcou três gols e sofreu sete nesse período.

O Santos apresenta um desempenho mais equilibrado, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco. O triunfo por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca pela própria Sul-Americana foi o resultado mais expressivo, enquanto o empate por 2 a 2 com o San Lorenzo e a derrota por 3 a 2 para o Grêmio mostram fragilidade defensiva. O time balançou as redes oito vezes e cedeu seis gols no período.

Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não registram confrontos anteriores entre Universidad Central e Santos. Não há histórico de partidas entre os dois clubes nas informações fornecidas para esta edição.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Santos ocupa a segunda colocação do grupo. O Universidad Central não tem posição registrada na chave neste momento.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.