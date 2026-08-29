Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

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Notícias e prováveis escalações

Roberto De Zerbi não poderá contar com Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Pape Sarr e Dejan Kulusevski, todos entregues ao departamento médico. Não há suspensões no elenco do Tottenham. O XI provável de De Zerbi é: Kinsky; Van Hecke, Senesi, Porro, Robertson; Tel, Fernandes, Moore, Gallagher, Tonali; Richarlison.

No Newcastle, Matthias Jaissle tem os desfalques de Valentino Livramento, Joelinton, William Osula e Daniel Burn por lesão, sem suspensões registradas. O XI provável de Jaissle é: Hornicek; Thiaw, Hall, Botman, Dedic; Barnes, Miley, Ramsey, Elanga, Steur; Wissa. Atualizações serão adicionadas caso o quadro mude antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Tottenham soma um aproveitamento de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A mais recente foi a goleada por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic na Copa da Liga, que veio logo após a derrota por 3 a 0 para o Brentford na Premier League. Nos amistosos de pré-temporada, os Spurs empataram duas vezes com o Hoffenheim — 2 a 2 e 3 a 0 — e ficaram no 1 a 1 com o Getafe. Ao todo, marcaram 12 gols e sofreram cinco nesses cinco jogos.

O Newcastle registra uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo período. Os Magpies venceram o West Brom por 3 a 2 na Copa da Liga e empataram em 2 a 2 com o Liverpool na estreia da Premier League. Na pré-temporada, perderam por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen e por 3 a 1 para o Everton, além do empate em 1 a 1 com o Strasbourg. O time marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em 10 de fevereiro de 2026, quando o Newcastle venceu por 2 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium pela Premier League. Antes disso, as equipes empataram em 2 a 2 em St James' Park em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições — que incluem ainda uma vitória do Newcastle por 2 a 0 na Copa da Liga em outubro de 2025, um empate em 1 a 1 em amistoso em agosto de 2025 e outro triunfo dos Magpies por 2 a 1 em janeiro de 2025 — o Newcastle venceu três vezes, os dois times empataram duas, e o Tottenham não ganhou nenhuma.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Tottenham ocupa a 18ª posição, enquanto o Newcastle está em 11º lugar.

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