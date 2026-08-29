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Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Tottenham x Newcastle
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Tottenham x Newcastle

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formação
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
31A. Kinsky6J. van Hecke5M. Senesi23P. Porro3A. Robertson11M. Tel18M. Fernandes47M. Moore8C. Gallagher16S. Tonali9Richarlison21L. Hornicek12M. Thiaw3L. Hall4S. Botman37A. Dedic11H. Barnes67L. Miley41J. Ramsey19A. Elanga14S. Steur9Y. Wissa
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
Tottenham

Time titular

Newcastle

Técnico

  • R. De Zerbi
  • M. Jaissle

Roberto De Zerbi não poderá contar com Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Pape Sarr e Dejan Kulusevski, todos entregues ao departamento médico. Não há suspensões no elenco do Tottenham. O XI provável de De Zerbi é: Kinsky; Van Hecke, Senesi, Porro, Robertson; Tel, Fernandes, Moore, Gallagher, Tonali; Richarlison.

No Newcastle, Matthias Jaissle tem os desfalques de Valentino Livramento, Joelinton, William Osula e Daniel Burn por lesão, sem suspensões registradas. O XI provável de Jaissle é: Hornicek; Thiaw, Hall, Botman, Dedic; Barnes, Miley, Ramsey, Elanga, Steur; Wissa. Atualizações serão adicionadas caso o quadro mude antes do apito inicial.

Retrospecto recente

TOT

TOT - Sequência

GET
E1-1
TSG
V3-0
TSG
E2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NEW

NEW - Sequência

EVE
D3-1
B04
D1-2
STR
D1-1
LIV
E2-2
WBA
V3-2
Gol marcado (sofrido)
8/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Tottenham soma um aproveitamento de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A mais recente foi a goleada por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic na Copa da Liga, que veio logo após a derrota por 3 a 0 para o Brentford na Premier League. Nos amistosos de pré-temporada, os Spurs empataram duas vezes com o Hoffenheim — 2 a 2 e 3 a 0 — e ficaram no 1 a 1 com o Getafe. Ao todo, marcaram 12 gols e sofreram cinco nesses cinco jogos.

O Newcastle registra uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo período. Os Magpies venceram o West Brom por 3 a 2 na Copa da Liga e empataram em 2 a 2 com o Liverpool na estreia da Premier League. Na pré-temporada, perderam por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen e por 3 a 1 para o Everton, além do empate em 1 a 1 com o Strasbourg. O time marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

TottenhamEmpateNewcastle
0
2
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FJ
Carabao Cup
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Amistosos de clubes
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em 10 de fevereiro de 2026, quando o Newcastle venceu por 2 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium pela Premier League. Antes disso, as equipes empataram em 2 a 2 em St James' Park em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições — que incluem ainda uma vitória do Newcastle por 2 a 0 na Copa da Liga em outubro de 2025, um empate em 1 a 1 em amistoso em agosto de 2025 e outro triunfo dos Magpies por 2 a 1 em janeiro de 2025 — o Newcastle venceu três vezes, os dois times empataram duas, e o Tottenham não ganhou nenhuma.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
3
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
6
HullHullHUL
110020+23
V
7
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
8
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
17
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
18
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Tottenham ocupa a 18ª posição, enquanto o Newcastle está em 11º lugar.

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