Como assistir Tottenham x Everton online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Tottenham x Everton
4-2-3-1Formação
Tottenham
TOT
4-2-3-1
Everton
EVE
Time titular
Técnico
- R. De Zerbi
- D. Moyes
Lesões e suspensões
Retrospecto recente
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Classificação
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