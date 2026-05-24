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Tottenham x Everton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Tottenham x Everton
Tottenham
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Saiba onde vai passar o jogo entre Tottenham e Everton, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Tottenham x Everton

4-2-3-1
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Tottenham
TOT
Formação
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Everton
EVE
4-2-3-1
31A. Kinsky37M. van de Ven23P. Porro4K. Danso13D. Udogie6J. Palhinha30R. Bentancur11M. Tel22C. Gallagher29P. Sarr9Richarlison1J. Pickford15J. O'Brien16V. Mykolenko6J. Tarkowski5M. Keane10I. Ndiaye42T. Iroegbunam37J. Garner34M. Roehl22K. Dewsbury-Hall9Beto
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Time titular

Everton

Técnico

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes

Lesões e suspensões

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões


Retrospecto recente

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

EVE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/12
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5


Últimos confrontos diretos

TOT

Outros

EVE

3

Vitórias

1

Empate

1

13

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5


Classificação



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