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Tottenham x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Tottenham x Crystal Palace
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Crystal Palace
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Premier League - Rodada 9
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Tottenham x Crystal Palace

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formação
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
A. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeP. PorroP. PorroM. van de VenM. van de VenA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesM. TelM. TelM. KudusM. KudusC. GallagherC. GallagherS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. SolankeD. HendersonD. HendersonA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotY. PinoY. PinoD. McNeilD. McNeilT. MitchellT. Mitchellteam-logoA. KhalailiD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonJ. MatetaJ. Mateta
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Tottenham

Time titular

Crystal Palace

Técnico

  • R. De Zerbi
  • P. Sage

Para o Tottenham, Roberto De Zerbi não poderá contar com Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Destiny Udogie e James Maddison, todos no departamento médico. Rodrigo Bentancur cumpre suspensão e também fica fora. O provável time titular do Spurs tem: Kinsky; Van Hecke, Archie Gray, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Tel, Kudus, Gallagher, Tonali; Marmoush.

No Crystal Palace, Pierre Sage não tem à disposição Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen e Ismaila Sarr. A provável escalação dos visitantes é: Benitez; Disasi, Richards, Canvot, Pino; McNeil, Mitchell, Khalaili, Kamada, Wharton; Mateta.

Retrospecto recente

TOT

TOT - Sequência

LIV
D3-1
AVL
D2-3
MUN
E1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRY

CRY - Sequência

OL
D3-2
BHA
D5-0
BJK
E2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Tottenham soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe venceu o Chelsea por 2 a 0 na rodada mais recente da Premier League e também bateu o Coventry por 3 a 1. Ao todo, o time marcou sete gols e sofreu oito nesse período.

O Crystal Palace registra apenas uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 diante do Newcastle, e o time também foi goleado por 5 a 0 pelo Brighton. Nos cinco jogos, o Palace marcou oito gols e sofreu doze.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

TottenhamEmpateCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Crystal Palace venceu o Tottenham por 3 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Palace leva vantagem, com três vitórias contra duas do Tottenham, sem nenhum empate no período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Tottenham ocupa a 14ª colocação, enquanto o Crystal Palace está na 17ª posição. Ambos os times precisam de pontos para se afastar das posições mais desconfortáveis da classificação.

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