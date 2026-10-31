Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

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Notícias e prováveis escalações

Para o Tottenham, Roberto De Zerbi não poderá contar com Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Destiny Udogie e James Maddison, todos no departamento médico. Rodrigo Bentancur cumpre suspensão e também fica fora. O provável time titular do Spurs tem: Kinsky; Van Hecke, Archie Gray, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Tel, Kudus, Gallagher, Tonali; Marmoush.

No Crystal Palace, Pierre Sage não tem à disposição Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen e Ismaila Sarr. A provável escalação dos visitantes é: Benitez; Disasi, Richards, Canvot, Pino; McNeil, Mitchell, Khalaili, Kamada, Wharton; Mateta.

Retrospecto recente

O Tottenham soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe venceu o Chelsea por 2 a 0 na rodada mais recente da Premier League e também bateu o Coventry por 3 a 1. Ao todo, o time marcou sete gols e sofreu oito nesse período.

O Crystal Palace registra apenas uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 diante do Newcastle, e o time também foi goleado por 5 a 0 pelo Brighton. Nos cinco jogos, o Palace marcou oito gols e sofreu doze.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Crystal Palace venceu o Tottenham por 3 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Palace leva vantagem, com três vitórias contra duas do Tottenham, sem nenhum empate no período.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Tottenham ocupa a 14ª colocação, enquanto o Crystal Palace está na 17ª posição. Ambos os times precisam de pontos para se afastar das posições mais desconfortáveis da classificação.

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