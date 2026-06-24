



Copa do Mundo - B BC Place Vancouver





Como assistir Suíça x Canadá online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





Do lado suíço, o técnico Murat Yakin tem apenas a ausência confirmada de Miro Muheim, sem suspensões no elenco. O provável time titular conta com Gregor Kobel no gol; Silvan Widmer, Luca Jaquez, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez na defesa; Michel Aebischer, Remo Freuler e Granit Xhaka no meio; e Dan Ndoye, Breel Embolo e Ruben Vargas no ataque.

No Canadá, Jesse Marsch não poderá contar com Ismael Koné, que se recupera de uma fratura na tíbia e na fíbula sofrida na goleada sobre o Catar, e com Alfie Jones, também lesionado. O XI projetado tem Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Niko Sigur e Richie Laryea na defesa; Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Stephen Eustaquio e Nathan Saliba no meio; e Jonathan David e Cyle Larin no ataque.





Retrospecto recente

A Suíça chega ao jogo com dois resultados positivos seguidos na Copa do Mundo: um empate por 1 a 1 com o Catar na estreia e a vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina. Nos amistosos de preparação, a equipe empatou com a Austrália (1 a 1) e com a Noruega (0 a 0), e venceu a Jordânia por 4 a 1. Ao todo, nas últimas cinco partidas, a Suíça marcou 10 gols e sofreu 4, com um aproveitamento de duas vitórias e três empates.

O Canadá acumula uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a goleada de 6 a 0 sobre o Catar, enquanto a partida anterior havia terminado em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina. Antes do torneio, os canadenses empataram com a Irlanda (1 a 1) e com a Tunísia (0 a 0), e venceram o Uzbequistão por 2 a 0. A seleção marcou 10 gols e sofreu 2 nas últimas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

SUÍ Um CAN 0 0 Empate 1 Suíça 1 - 3 Canadá 1 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções é praticamente inexistente. O único encontro registrado aconteceu em 15 de maio de 2002, em um amistoso disputado na Suíça, com vitória canadense por 3 a 1. O duelo no BC Place será apenas o segundo jogo oficial entre os dois países.





Classificação

No Grupo B da Copa do Mundo 2026, o Canadá lidera a tabela em primeiro lugar, com a Suíça em segundo, antes da rodada final.









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