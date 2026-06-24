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Suíça x Canadá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Suíça x Canadá
Suíça
Canadá
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Suíça e Canadá, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - B
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Como assistir Suíça x Canadá online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, a Caze TV transmite Suíça x Canadá ao vivo. Confira abaixo as opções de transmissão disponíveis para acompanhar a partida.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Suíça x Canadá

4-3-3
Suíça crest
Suíça
SUÍ
Formação
Canadá crest
Canadá
CAN
4-4-2
1G. Kobel3S. Widmer13R. Rodriguez25L. Jaquez5M. Akanji20M. Aebischer8R. Freuler10G. Xhaka11D. Ndoye17R. Vargas7B. Embolo16M. Crepeau2A. Johnston22R. Laryea23N. Sigur15M. Bombito17T. Buchanan20A. Ahmed7S. Eustaquio25N. Saliba10J. David9C. Larin
Canadá crest
Canadá
CAN
4-3-3
Suíça

Time titular

Canadá

Técnico

  • M. Yakin
  • J. Marsch

Lesões e suspensões

Do lado suíço, o técnico Murat Yakin tem apenas a ausência confirmada de Miro Muheim, sem suspensões no elenco. O provável time titular conta com Gregor Kobel no gol; Silvan Widmer, Luca Jaquez, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez na defesa; Michel Aebischer, Remo Freuler e Granit Xhaka no meio; e Dan Ndoye, Breel Embolo e Ruben Vargas no ataque.

No Canadá, Jesse Marsch não poderá contar com Ismael Koné, que se recupera de uma fratura na tíbia e na fíbula sofrida na goleada sobre o Catar, e com Alfie Jones, também lesionado. O XI projetado tem Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Niko Sigur e Richie Laryea na defesa; Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Stephen Eustaquio e Nathan Saliba no meio; e Jonathan David e Cyle Larin no ataque.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões


Retrospecto recente

SUÍ
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

CAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

A Suíça chega ao jogo com dois resultados positivos seguidos na Copa do Mundo: um empate por 1 a 1 com o Catar na estreia e a vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina. Nos amistosos de preparação, a equipe empatou com a Austrália (1 a 1) e com a Noruega (0 a 0), e venceu a Jordânia por 4 a 1. Ao todo, nas últimas cinco partidas, a Suíça marcou 10 gols e sofreu 4, com um aproveitamento de duas vitórias e três empates.

O Canadá acumula uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a goleada de 6 a 0 sobre o Catar, enquanto a partida anterior havia terminado em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina. Antes do torneio, os canadenses empataram com a Irlanda (1 a 1) e com a Tunísia (0 a 0), e venceram o Uzbequistão por 2 a 0. A seleção marcou 10 gols e sofreu 2 nas últimas cinco partidas.


Últimos confrontos diretos

SUÍ

Um

CAN

0

0

Empate

1

1

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções é praticamente inexistente. O único encontro registrado aconteceu em 15 de maio de 2002, em um amistoso disputado na Suíça, com vitória canadense por 3 a 1. O duelo no BC Place será apenas o segundo jogo oficial entre os dois países.


Classificação

No Grupo B da Copa do Mundo 2026, o Canadá lidera a tabela em primeiro lugar, com a Suíça em segundo, antes da rodada final.



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