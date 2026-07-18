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Série B
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Sport x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Sport x Operário-PR
Sport
Operário-PR
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Sport e Operário-PR, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Sport x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Sport e Operário-PR terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Abaixo você encontra as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar a partida.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Sport x Operário-PR

Sport crest
Sport
SPO
Formação
Operário-PR crest
Operário-PR
OPF
Operário-PR crest
Operário-PR
OPF

Técnico

  • Marcio Goiano

O Sport de Marcio Goiano não tem escalação provável confirmada até o momento, assim como não há registros oficiais de lesionados ou suspensos na delegação rubro-negra. O clube deve divulgar informações mais detalhadas à medida que a data do jogo se aproxima.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não tem lista de desfalques ou provável time definido publicamente. Qualquer atualização sobre a equipe paranaense será acrescentada conforme novas informações forem disponibilizadas.


Retrospecto recente

SPO

SPO - Sequência

SAB
E0-0
ATG
E1-1
FOR
D2-1
CRI
D1-0
BSP
E3-3
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OPF

OPF - Sequência

BSP
D2-1
GOI
V0-3
AMM
V1-0
ATH
V0-1
NOV
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Sport atravessa sequência de cinco jogos sem vitória na Série B, com três empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate em 3 a 3 diante do Botafogo-SP, no dia 10 de julho. Antes disso, o time perdeu para o Criciúma por 1 a 0 e para o Fortaleza por 2 a 1. Ao longo das cinco partidas, o Sport marcou seis gols e sofreu oito.

O Operário-PR, por sua vez, tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre o Novorizontino, no dia 12 de julho. A equipe também venceu o Goiás por 3 a 0 e o América-MG por 1 a 0 nesse período. A única derrota foi para o Botafogo-SP por 2 a 1. No total, o Operário marcou sete gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.


Últimos confrontos diretos

SPO

Outros

OPF

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

10

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em novembro de 2024, quando o Operário-PR venceu o Sport por 2 a 1 jogando em casa pela Série B. Poucos dias antes, em outubro do mesmo ano, o Operário também havia saído vitorioso por 2 a 1, desta vez no Recife. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Operário-PR leva vantagem com três vitórias, contra uma do Sport, além de um empate. O Sport marcou dez gols nesses confrontos, enquanto o Operário balançou as redes seis vezes.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
179622012+833
V
V
V
V
E
2
JuventudeJuventudeJUV
18954198+1132
V
V
E
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
179442519+631
D
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
179442218+431
V
V
V
V
D
5
FortalezaFortalezaFOR
189452117+431
V
D
V
V
E
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
188642817+1130
D
D
V
V
V
7
São BernardoSão BernardoSAB
187652417+727
E
E
D
D
D
8
SportSportSPO
176832115+626
E
D
D
E
E
9
GoiásGoiásGOI
177461823-525
E
V
V
D
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
176651919024
V
D
V
E
E
11
CuiabáCuiabáCUI
185941413+124
D
E
V
E
D
12
CRBCRBCRB
186572832-423
V
E
D
V
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
175841616023
E
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
186392223-121
D
D
E
D
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
185672018+221
E
E
V
D
V
16
LondrinaLondrinaLON
185582525020
E
E
V
E
V
17
CearáCearáCEA
184771621-519
E
E
D
D
D
18
AvaíAvaíAVF
184591925-617
E
V
D
D
V
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1722131133-228
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1815121229-178
E
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a terceira posição, dentro da zona de acesso, enquanto o Sport aparece em oitavo lugar.



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