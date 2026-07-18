







Como assistir Sport x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Sport e Operário-PR terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Abaixo você encontra as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





O Sport de Marcio Goiano não tem escalação provável confirmada até o momento, assim como não há registros oficiais de lesionados ou suspensos na delegação rubro-negra. O clube deve divulgar informações mais detalhadas à medida que a data do jogo se aproxima.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não tem lista de desfalques ou provável time definido publicamente. Qualquer atualização sobre a equipe paranaense será acrescentada conforme novas informações forem disponibilizadas.





Retrospecto recente

O Sport atravessa sequência de cinco jogos sem vitória na Série B, com três empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate em 3 a 3 diante do Botafogo-SP, no dia 10 de julho. Antes disso, o time perdeu para o Criciúma por 1 a 0 e para o Fortaleza por 2 a 1. Ao longo das cinco partidas, o Sport marcou seis gols e sofreu oito.

O Operário-PR, por sua vez, tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre o Novorizontino, no dia 12 de julho. A equipe também venceu o Goiás por 3 a 0 e o América-MG por 1 a 0 nesse período. A única derrota foi para o Botafogo-SP por 2 a 1. No total, o Operário marcou sete gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em novembro de 2024, quando o Operário-PR venceu o Sport por 2 a 1 jogando em casa pela Série B. Poucos dias antes, em outubro do mesmo ano, o Operário também havia saído vitorioso por 2 a 1, desta vez no Recife. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Operário-PR leva vantagem com três vitórias, contra uma do Sport, além de um empate. O Sport marcou dez gols nesses confrontos, enquanto o Operário balançou as redes seis vezes.





Classificação

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a terceira posição, dentro da zona de acesso, enquanto o Sport aparece em oitavo lugar.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.