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Série B
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Sport x Londrina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Sport x Londrina
Sport
Londrina
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Sport e Londrina, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 22

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SPO
Formação
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Londrina
LON
Londrina crest
Londrina
LON

Técnico

  • G. Dal Pozzo

Retrospecto recente

SPO

SPO - Sequência

BSP
E3-3
OPF
E2-2
GOI
E1-1
CUI
E1-1
VLN
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LON

LON - Sequência

AMM
E1-1
BSP
E0-0
NAU
D2-1
NOV
D1-4
GOI
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SportEmpateLondrina
4
0
1
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
1
Sport badge
Sport
SPO
2
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
4
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
1
Sport badge
Sport
SPO
2
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
2
Sport badge
Sport
SPO
1
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
2
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
11Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2111552312+1138
V
V
D
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2110562420+435
E
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
7
CRBCRBCRB
219573232032
V
V
V
V
E
8
GoiásGoiásGOI
219572226-432
V
D
E
V
E
9
Atlético-GOAtlético-GOATG
218852421+332
E
V
V
E
V
10
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
217592525026
E
E
V
D
D
15
CuiabáCuiabáCUI
2151151616026
E
E
D
D
E
16
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
17
LondrinaLondrinaLON
2155112732-520
D
D
D
E
E
18
AvaíAvaíAVF
2155112128-720
D
D
V
E
V
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

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