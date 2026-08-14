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Formação
Sport
SPO
Londrina
LON
Técnico
- G. Dal Pozzo
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Confrontos
11Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|21
|11
|7
|3
|23
|14
|+9
|40
D
E
V
V
V
|2
|21
|11
|5
|5
|23
|12
|+11
|38
V
V
D
V
V
|3
|21
|10
|5
|6
|24
|20
|+4
|35
E
V
D
V
D
|4
|21
|10
|5
|6
|29
|28
|+1
|35
D
D
V
E
V
|5
|21
|10
|4
|7
|27
|25
|+2
|34
D
D
V
D
D
|6
|21
|9
|6
|6
|32
|20
|+12
|33
D
V
D
D
D
|7
|21
|9
|5
|7
|32
|32
|0
|32
V
V
V
V
E
|8
|21
|9
|5
|7
|22
|26
|-4
|32
V
D
E
V
E
|9
|21
|8
|8
|5
|24
|21
|+3
|32
E
V
V
E
V
|10
|21
|7
|11
|3
|26
|19
|+7
|32
V
E
E
E
E
|11
|21
|7
|10
|4
|21
|18
|+3
|31
V
E
V
E
E
|12
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|+7
|30
V
D
D
E
E
|13
|21
|7
|6
|8
|26
|22
|+4
|27
V
D
V
E
E
|14
|21
|7
|5
|9
|25
|25
|0
|26
E
E
V
D
D
|15
|21
|5
|11
|5
|16
|16
|0
|26
E
E
D
D
E
|16
|21
|6
|7
|8
|22
|25
|-3
|25
V
V
D
E
E
|17
|21
|5
|5
|11
|27
|32
|-5
|20
D
D
D
E
E
|18
|21
|5
|5
|11
|21
|28
|-7
|20
D
D
V
E
V
|19
|21
|2
|5
|14
|15
|33
|-18
|11
D
V
D
E
E
|20
|21
|2
|3
|16
|15
|41
|-26
|9
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento
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