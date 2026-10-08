Brasileirão - Rodada 29 8 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Santos x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Santos, Cuca ainda não confirmou o time titular e não há informações divulgadas sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações devem ser acrescentadas conforme a partida se aproxima. No Flamengo, Leonardo Jardim também mantém sigilo sobre a escalação, sem lista de lesionados ou suspensos disponível até o momento. Mais detalhes serão confirmados na véspera do jogo.

Retrospecto recente

O Santos chega ao confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A campanha mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo no Brasileirão, resultado que confirmou a boa fase da equipe. Antes disso, o time venceu o Cruzeiro por 2 a 1 e o Remo por 2 a 1 fora de casa, além de ter batido o Atlético-MG por 2 a 0 na Copa Sul-Americana. A única derrota no período foi por 4 a 2 diante do Atlético-MG, também na Sul-Americana. Ao todo, o Santos marcou dez gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

O Flamengo também apresenta números sólidos no mesmo período, com quatro vitórias e um empate. A equipe bateu Bragantino por 2 a 1, Corinthians por 2 a 1 e Remo por 1 a 0 no Brasileirão, além de ter eliminado o Independiente del Valle na Copa Libertadores com vitória por 2 a 0 fora de casa. O único tropeço foi o empate por 1 a 1 no jogo de volta com o Independiente. O Flamengo marcou oito gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026 pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 3 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Flamengo leva vantagem com três vitórias contra uma do Santos, além de um triunfo santista por 1 a 0 em julho de 2025. O Santos venceu apenas uma vez nessa série, precisamente quando atuou como mandante.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a liderança da tabela, enquanto o Santos está em oitavo. O Santos precisa vencer para pressionar os times à sua frente e firmar candidatura a vaga continental, ao passo que o Flamengo busca ampliar a vantagem no topo e se distanciar dos perseguidores.

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