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Santos x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Brasileirão - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Santos x Flamengo

Técnico

  • Cuca

No Santos, Cuca ainda não confirmou o time titular e não há informações divulgadas sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações devem ser acrescentadas conforme a partida se aproxima. No Flamengo, Leonardo Jardim também mantém sigilo sobre a escalação, sem lista de lesionados ou suspensos disponível até o momento. Mais detalhes serão confirmados na véspera do jogo.

Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

CAM
V2-0
CRU
V2-1
CAM
D4-2
REM
V1-2
SAP
V1-2
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FLA

FLA - Sequência

REM
V0-1
INV
V0-2
COR
V2-1
INV
E1-1
BGT
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Santos chega ao confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A campanha mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo no Brasileirão, resultado que confirmou a boa fase da equipe. Antes disso, o time venceu o Cruzeiro por 2 a 1 e o Remo por 2 a 1 fora de casa, além de ter batido o Atlético-MG por 2 a 0 na Copa Sul-Americana. A única derrota no período foi por 4 a 2 diante do Atlético-MG, também na Sul-Americana. Ao todo, o Santos marcou dez gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

O Flamengo também apresenta números sólidos no mesmo período, com quatro vitórias e um empate. A equipe bateu Bragantino por 2 a 1, Corinthians por 2 a 1 e Remo por 1 a 0 no Brasileirão, além de ter eliminado o Independiente del Valle na Copa Libertadores com vitória por 2 a 0 fora de casa. O único tropeço foi o empate por 1 a 1 no jogo de volta com o Independiente. O Flamengo marcou oito gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SantosEmpateFlamengo
2
0
3
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
Santos badge
Santos
SAN
2
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Santos badge
Santos
SAN
2
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
2
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
FJ
8Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026 pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 3 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Flamengo leva vantagem com três vitórias contra uma do Santos, além de um triunfo santista por 1 a 0 em julho de 2025. O Santos venceu apenas uma vez nessa série, precisamente quando atuou como mandante.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
5
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
6
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
11
São PauloSão PauloSAP
29106133334-136
D
D
V
D
V
12
VitóriaVitóriaVIT
29106133242-1036
V
D
E
V
D
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2897123642-634
V
V
V
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2959153348-1524
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a liderança da tabela, enquanto o Santos está em oitavo. O Santos precisa vencer para pressionar os times à sua frente e firmar candidatura a vaga continental, ao passo que o Flamengo busca ampliar a vantagem no topo e se distanciar dos perseguidores.

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