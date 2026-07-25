Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
team-logoSantos
team-logoChapecoense
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! Zapping
GOAL-e

Traduzido por

Santos x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Santos x Chapecoense
Santos
Chapecoense
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Santos e Chapecoense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Santos x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui


As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Santos x Chapecoense estão listadas abaixo. O jogo pode ser assistido pelo Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Santos x Chapecoense

Santos crest
Santos
SAN
Formação
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA

Técnico

  • Cuca

O Santos é treinado por Cuca, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para o time da Vila Belmiro neste momento. Não há escalação provável divulgada. As novidades serão acrescentadas conforme o quadro do elenco se definir antes da partida.

A Chapecoense tem Lacerda no comando, e a situação é semelhante: não há dados confirmados sobre desfalques ou suspensões para o confronto. As informações serão atualizadas à medida que a delegação catarinense divulgar o boletim médico.


Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

GRE
D3-2
DEC
V3-0
VIT
V3-1
BOT
D2-1
UNI
V1-4
Gol marcado (sofrido)
13/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CHA

CHA - Sequência

REM
D2-3
CRU
D2-1
SEP
D1-0
BAH
D2-0
FLA
D0-4
Gol marcado (sofrido)
3/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Santos registra duas vitórias, uma derrota e dois resultados negativos nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio contra o Universidad Central pela Copa Sul-Americana, com placar de 4-1. Antes disso, o Peixe perdeu para o Botafogo por 2-1 no Brasileirão, mas havia batido o Vitória por 3-1 e o Deportivo Cuenca por 3-0 na mesma competição continental. A derrota para o Grêmio por 3-2 completa o ciclo. No total, o Santos marcou 13 gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

A Chapecoense atravessa uma sequência alarmante: cinco derrotas consecutivas. A mais recente foi uma goleada por 4-0 sofrida para o Flamengo no Brasileirão. A equipe também perdeu para o Bahia por 2-0, para o Palmeiras por 1-0 e para o Cruzeiro por 2-1. Uma derrota por 3-2 para o Remo fecha o ciclo. A Chapecoense marcou apenas três gols e sofreu dez nessas cinco partidas.


Últimos confrontos diretos

SAN

Outros

CHA

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

8

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com a Chapecoense vencendo o Santos por 4-2 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, a Chapecoense leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Santos, além de um triunfo santista em julho de 2024 pela Série B por 1-0. O Santos também venceu por 2-0 em novembro de 2021 pelo Brasileirão, enquanto a Chapecoense ganhou por 3-2 em outubro de 2024 pela Série B.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
1910362619+733
V
V
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
InternacionalInternacionalINT
195682224-221
D
D
D
V
E
15
SantosSantosSAN
195682731-421
D
V
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
195592230-820
D
D
D
D
V
18
MirassolMirassolMIR
185492025-519
V
D
V
D
E
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
1916121739-229
D
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Santos ocupa a 15ª posição, enquanto a Chapecoense está na 20ª colocação, na zona de rebaixamento.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google