







Como assistir Santos x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Santos x Chapecoense estão listadas abaixo. O jogo pode ser assistido pelo Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere.





Notícias e prováveis escalações





O Santos é treinado por Cuca, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para o time da Vila Belmiro neste momento. Não há escalação provável divulgada. As novidades serão acrescentadas conforme o quadro do elenco se definir antes da partida.

A Chapecoense tem Lacerda no comando, e a situação é semelhante: não há dados confirmados sobre desfalques ou suspensões para o confronto. As informações serão atualizadas à medida que a delegação catarinense divulgar o boletim médico.





Retrospecto recente

O Santos registra duas vitórias, uma derrota e dois resultados negativos nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio contra o Universidad Central pela Copa Sul-Americana, com placar de 4-1. Antes disso, o Peixe perdeu para o Botafogo por 2-1 no Brasileirão, mas havia batido o Vitória por 3-1 e o Deportivo Cuenca por 3-0 na mesma competição continental. A derrota para o Grêmio por 3-2 completa o ciclo. No total, o Santos marcou 13 gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

A Chapecoense atravessa uma sequência alarmante: cinco derrotas consecutivas. A mais recente foi uma goleada por 4-0 sofrida para o Flamengo no Brasileirão. A equipe também perdeu para o Bahia por 2-0, para o Palmeiras por 1-0 e para o Cruzeiro por 2-1. Uma derrota por 3-2 para o Remo fecha o ciclo. A Chapecoense marcou apenas três gols e sofreu dez nessas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com a Chapecoense vencendo o Santos por 4-2 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, a Chapecoense leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Santos, além de um triunfo santista em julho de 2024 pela Série B por 1-0. O Santos também venceu por 2-0 em novembro de 2021 pelo Brasileirão, enquanto a Chapecoense ganhou por 3-2 em outubro de 2024 pela Série B.





Classificação

No Brasileirão, o Santos ocupa a 15ª posição, enquanto a Chapecoense está na 20ª colocação, na zona de rebaixamento.









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