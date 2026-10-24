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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Santos x Bahia

Técnico

  • Cuca

No Santos, Cuca ainda não confirmou a escalação para o confronto. Não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento, e atualizações devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

No Bahia, Rogério Ceni também mantém o time em segredo. Assim como no caso do adversário, não há lista de lesionados ou suspensos confirmada até o momento, e a escalação provável será conhecida apenas às vésperas do jogo.

Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

REM
V1-2
SAP
V1-2
FLA
E2-2
CAM
D2-1
FLU
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BAH

BAH - Sequência

REM
V2-1
APR
D2-1
SEP
D1-0
MIR
V1-0
FLA
D0-3
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Santos chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, enquanto antes disso a equipe havia cedido um empate de 2 a 2 com o Flamengo. No total, o Peixe marcou oito gols e sofreu oito nesse período.

O Bahia, por outro lado, soma apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, com três derrotas e nenhum empate. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo. Antes disso, o Tricolor havia vencido o Mirassol por 1 a 0. A equipe de Rogério Ceni marcou quatro gols e sofreu seis nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SantosEmpateBahia
1
2
2
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
2
Santos badge
Santos
SAN
2
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
2
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
2
Bahia badge
Bahia
BAH
2
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Santos badge
Santos
SAN
2
FJ
Copa do Brasil
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
7Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, quando as equipes empataram por 2 a 2 com o Bahia como mandante. Antes disso, em agosto de 2025, o Bahia venceu o Santos por 2 a 0 no mesmo palco. Nos últimos cinco confrontos entre os times, o histórico aponta um equilíbrio, com uma vitória para cada lado, dois empates e uma partida pela Copa do Brasil também encerrada em igualdade.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
3114984939+1051
D
D
V
V
D
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
31131084439+549
D
V
D
D
V
8
SantosSantosSAN
31129104846+245
V
D
E
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
31118123936+341
E
V
E
D
D
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
31107143445-1137
E
D
V
D
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3189143239-733
E
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Santos ocupa a oitava colocação, enquanto o Bahia está um ponto à frente, em sétimo lugar.

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