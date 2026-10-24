Brasileirão - Rodada 32 24 de out. de 2026 - 21:00

Como assistir Santos x Bahia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Santos, Cuca ainda não confirmou a escalação para o confronto. Não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento, e atualizações devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

No Bahia, Rogério Ceni também mantém o time em segredo. Assim como no caso do adversário, não há lista de lesionados ou suspensos confirmada até o momento, e a escalação provável será conhecida apenas às vésperas do jogo.

Retrospecto recente

O Santos chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, enquanto antes disso a equipe havia cedido um empate de 2 a 2 com o Flamengo. No total, o Peixe marcou oito gols e sofreu oito nesse período.

O Bahia, por outro lado, soma apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, com três derrotas e nenhum empate. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo. Antes disso, o Tricolor havia vencido o Mirassol por 1 a 0. A equipe de Rogério Ceni marcou quatro gols e sofreu seis nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, quando as equipes empataram por 2 a 2 com o Bahia como mandante. Antes disso, em agosto de 2025, o Bahia venceu o Santos por 2 a 0 no mesmo palco. Nos últimos cinco confrontos entre os times, o histórico aponta um equilíbrio, com uma vitória para cada lado, dois empates e uma partida pela Copa do Brasil também encerrada em igualdade.

Classificação

No Brasileirão, o Santos ocupa a oitava colocação, enquanto o Bahia está um ponto à frente, em sétimo lugar.

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