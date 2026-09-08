Copa Sul-Americana - Quartas de final 8 de set. de 2026 - 18:00

Como assistir Santa Fe x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Santa Fe é comandado por Pablo Repetto para este confronto. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco colombiano, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento — atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

No Vasco, Pedro Emanuel segue no comando da equipe. Da mesma forma, não há dados confirmados sobre desfalques ou prováveis titulares para este jogo. O departamento médico e as opções táticas do treinador português serão esclarecidos mais perto do apito inicial.

Retrospecto recente

O Santa Fe soma duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Fortaleza FC pelo campeonato colombiano, em 5 de setembro. Antes disso, a equipe bateu o Millonarios por 3 a 2 e venceu o River Plate por 1 a 1 — resultado que conta como vitória na Sul-Americana. No total, o time marcou sete gols e sofreu seis nesse período.

O Vasco vem de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Fluminense no Brasileirão, em 6 de setembro. Antes disso, o Cruz-Maltino venceu o Vitória por 2 a 0 na Copa do Brasil e o Cruzeiro por 3 a 1 no campeonato nacional. A única mancha pesada no período foi a goleada sofrida por 4 a 1 diante do Palmeiras. O time marcou oito gols e cedeu oito nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Santa Fe e Vasco da Gama para este encontro.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama ocupa a segunda posição no grupo. A classificação do Santa Fe na mesma competição não está disponível nos dados fornecidos.

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