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Série B
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São Bernardo x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

São Bernardo x Botafogo-SP
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Botafogo-SP
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Saiba onde vai passar o jogo entre São Bernardo e Botafogo-SP, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 22

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Bernardo x Botafogo-SP

São Bernardo crest
São Bernardo
SAB
Formação
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP

Técnico

  • R. Catala

No São Bernardo, o técnico Ricardo Catala não tem escalação confirmada divulgada, e o clube não informou lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Botafogo-SP, Claudio Tencati também não divulgou a escalação provável, e não há registros de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis. Atualizações serão adicionadas quando o clube confirmar a lista de relacionados.

Retrospecto recente

SAB

SAB - Sequência

CUI
E2-2
AVF
E1-1
ATH
D2-1
CEA
D3-4
OPF
V1-3
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BSP

BSP - Sequência

SPO
E3-3
LON
E0-0
JUV
V4-2
FOR
D1-0
AMM
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O São Bernardo registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o Operário-PR por 3 a 1 no jogo mais recente, mas sofreu quatro gols diante do Ceará na derrota por 4 a 3. No total, o time marcou oito gols e sofreu onze nesse recorte, o que aponta para uma defesa que tem concedido chances em excesso.

O Botafogo-SP tem dois triunfos, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. A vitória mais recente foi sobre o América-MG por 2 a 1, e o clube também goleou o Juventude por 4 a 2 em julho. A equipe de Tencati marcou dez gols e sofreu sete no período, com o empate por 3 a 3 com o Sport sendo o jogo de maior volume ofensivo da sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São BernardoEmpateBotafogo-SP
3
1
1
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
2
FJ
Paulista
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
FJ
Paulista
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
2
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
FJ
Paulista
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
0
FJ
Paulista
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
FJ
6Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2026, pela própria Série B, quando o São Bernardo venceu o Botafogo-SP por 2 a 1 jogando fora de casa em Ribeirão Preto. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o São Bernardo leva vantagem com três vitórias, contra uma do Botafogo-SP e um empate, tendo marcado seis gols e sofrido quatro no total.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2111552312+1138
V
V
D
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2110562420+435
E
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
7
CRBCRBCRB
219573232032
V
V
V
V
E
8
GoiásGoiásGOI
219572226-432
V
D
E
V
E
9
Atlético-GOAtlético-GOATG
218852421+332
E
V
V
E
V
10
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
217592525026
E
E
V
D
D
15
CuiabáCuiabáCUI
2151151616026
E
E
D
D
E
16
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
17
LondrinaLondrinaLON
2155112732-520
D
D
D
E
E
18
AvaíAvaíAVF
2155112128-720
D
D
V
E
V
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o São Bernardo ocupa a 12ª posição, enquanto o Botafogo-SP está em 13º lugar.

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