Série B - Rodada 22 14 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir São Bernardo x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No São Bernardo, o técnico Ricardo Catala não tem escalação confirmada divulgada, e o clube não informou lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Botafogo-SP, Claudio Tencati também não divulgou a escalação provável, e não há registros de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis. Atualizações serão adicionadas quando o clube confirmar a lista de relacionados.

Retrospecto recente

O São Bernardo registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o Operário-PR por 3 a 1 no jogo mais recente, mas sofreu quatro gols diante do Ceará na derrota por 4 a 3. No total, o time marcou oito gols e sofreu onze nesse recorte, o que aponta para uma defesa que tem concedido chances em excesso.

O Botafogo-SP tem dois triunfos, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. A vitória mais recente foi sobre o América-MG por 2 a 1, e o clube também goleou o Juventude por 4 a 2 em julho. A equipe de Tencati marcou dez gols e sofreu sete no período, com o empate por 3 a 3 com o Sport sendo o jogo de maior volume ofensivo da sequência.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2026, pela própria Série B, quando o São Bernardo venceu o Botafogo-SP por 2 a 1 jogando fora de casa em Ribeirão Preto. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o São Bernardo leva vantagem com três vitórias, contra uma do Botafogo-SP e um empate, tendo marcado seis gols e sofrido quatro no total.

Classificação

Na tabela da Série B, o São Bernardo ocupa a 12ª posição, enquanto o Botafogo-SP está em 13º lugar.

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