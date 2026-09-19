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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Remo x Santos

Técnico

  • L. Conde

Leo Conde ainda não confirmou o time do Remo para a partida. Não há informações sobre lesionados ou suspensos disponíveis no momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.

No Santos, Cuca também não anunciou o time. A principal baixa confirmada segue sendo Neymar, afastado por até oito semanas com lesão muscular. O recém-contratado Philippe Coutinho é opção para o setor criativo, mas não há escalação confirmada até o momento.

Retrospecto recente

REM

REM - Sequência

INT
E1-1
FLU
D2-1
COR
D2-3
FLA
D0-1
BAH
D2-1
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SAN

SAN - Sequência

SEP
E0-0
INT
V2-3
CAM
V2-0
CRU
V2-1
CAM
D4-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Remo chega em má fase: quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A equipe perdeu o duelo mais recente para o Bahia por 2 a 1 e também foi derrotada pelo Flamengo por 1 a 0. No período, o time marcou seis gols e sofreu oito.

O Santos apresenta desempenho bem superior na mesma janela. Quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG na Copa Sul-Americana em 16 de setembro, mas antes disso a equipe havia vencido Cruzeiro por 2 a 1 no Brasileirão e o próprio Atlético-MG por 2 a 0 na mesma competição continental. No geral, o Santos marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

RemoEmpateSantos
0
1
3
Copa do Brasil
Remo badge
Remo
REM
0
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Copa do Brasil
Santos badge
Santos
SAN
0
Remo badge
Remo
REM
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
2
Remo badge
Remo
REM
0
FJ
Copa do Brasil
Remo badge
Remo
REM
0
Santos badge
Santos
SAN
4
FJ
0Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram0/4

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu pela Copa do Brasil em 5 de agosto de 2026, quando o Remo recebeu o Santos e perdeu por 1 a 0. Antes disso, os times empataram sem gols no jogo de ida da mesma competição, em 2 de agosto. Nos quatro jogos registrados entre os clubes, o Santos leva vantagem com duas vitórias contra nenhuma do Remo, além de dois empates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2611693531+439
V
D
V
E
V
8
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
10
SantosSantosSAN
269893939035
V
V
V
E
V
11
BotafogoBotafogoBOT
2798104143-235
V
E
E
D
D
12
São PauloSão PauloSAP
2696113130+133
D
V
V
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2778123142-1129
E
V
D
E
E
16
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
17
VascoVascoVAS
2677122941-1228
V
D
V
D
D
18
InternacionalInternacionalINT
27610113035-528
V
D
D
E
E
19
RemoRemoREM
2758143145-1423
D
D
D
D
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2638152852-2417
D
V
D
V
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Santos está em 10º lugar na tabela.

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