Brasileirão - Rodada 28 19 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Remo x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Leo Conde ainda não confirmou o time do Remo para a partida. Não há informações sobre lesionados ou suspensos disponíveis no momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.

No Santos, Cuca também não anunciou o time. A principal baixa confirmada segue sendo Neymar, afastado por até oito semanas com lesão muscular. O recém-contratado Philippe Coutinho é opção para o setor criativo, mas não há escalação confirmada até o momento.

Retrospecto recente

O Remo chega em má fase: quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A equipe perdeu o duelo mais recente para o Bahia por 2 a 1 e também foi derrotada pelo Flamengo por 1 a 0. No período, o time marcou seis gols e sofreu oito.

O Santos apresenta desempenho bem superior na mesma janela. Quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG na Copa Sul-Americana em 16 de setembro, mas antes disso a equipe havia vencido Cruzeiro por 2 a 1 no Brasileirão e o próprio Atlético-MG por 2 a 0 na mesma competição continental. No geral, o Santos marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu pela Copa do Brasil em 5 de agosto de 2026, quando o Remo recebeu o Santos e perdeu por 1 a 0. Antes disso, os times empataram sem gols no jogo de ida da mesma competição, em 2 de agosto. Nos quatro jogos registrados entre os clubes, o Santos leva vantagem com duas vitórias contra nenhuma do Remo, além de dois empates.

Classificação

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Santos está em 10º lugar na tabela.

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