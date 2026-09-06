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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Remo x Flamengo

Remo crest
Remo
REM
Formação
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Flamengo crest
Flamengo
FLA

Técnico

  • L. Conde

O técnico Leo Conde não tem lesionados nem suspensos confirmados para o Remo neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

No Flamengo, Leonardo Jardim também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado até o momento, e mais detalhes devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

REM

REM - Sequência

SAN
D0-1
CAM
E2-2
INT
E1-1
FLU
D2-1
COR
D2-3
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FLA

FLA - Sequência

MIR
V1-5
CRU
V2-1
CRU
D2-1
BOT
V3-0
MIR
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Remo somou apenas um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com uma única partilha de pontos nesse período. A derrota mais recente foi por 2 a 3 para o Coritiba no Brasileirão, em 31 de agosto. Antes disso, o time perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e para o Santos por 0 a 1 na Copa do Brasil. Os dois empates vieram contra Internacional e Atlético-MG. O clube marcou sete gols e sofreu oito nesse recorte.

O Flamengo, por sua vez, venceu quatro dos últimos cinco jogos, com apenas uma derrota. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol no Brasileirão, em 2 de setembro. Antes disso, o Rubro-Negro goleou o Botafogo por 3 a 0 e também triunfou por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na Copa Libertadores. A única derrota nesse período foi justamente para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Brasileirão. O time marcou 11 gols e sofreu apenas três nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

RemoEmpateFlamengo
0
0
2
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
Remo badge
Remo
REM
0
FJ
Copa do Brasil
Remo badge
Remo
REM
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
0Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram0/2

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 19 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 3 a 0 como mandante. O único outro encontro registrado nesse recorte data de abril de 2009, pela Copa do Brasil, quando o Remo jogou em casa e perdeu por 0 a 2. Nos dois jogos listados, o Flamengo venceu as duas partidas, marcando cinco gols e não sofrendo nenhum.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2515645021+2951
V
V
D
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2567122739-1225
D
E
E
D
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, enquanto o Flamengo está em 2º lugar na tabela.

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