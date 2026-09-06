Brasileirão - Rodada 26 6 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Remo x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Leo Conde não tem lesionados nem suspensos confirmados para o Remo neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

No Flamengo, Leonardo Jardim também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado até o momento, e mais detalhes devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Remo somou apenas um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com uma única partilha de pontos nesse período. A derrota mais recente foi por 2 a 3 para o Coritiba no Brasileirão, em 31 de agosto. Antes disso, o time perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e para o Santos por 0 a 1 na Copa do Brasil. Os dois empates vieram contra Internacional e Atlético-MG. O clube marcou sete gols e sofreu oito nesse recorte.

O Flamengo, por sua vez, venceu quatro dos últimos cinco jogos, com apenas uma derrota. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol no Brasileirão, em 2 de setembro. Antes disso, o Rubro-Negro goleou o Botafogo por 3 a 0 e também triunfou por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na Copa Libertadores. A única derrota nesse período foi justamente para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Brasileirão. O time marcou 11 gols e sofreu apenas três nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 19 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 3 a 0 como mandante. O único outro encontro registrado nesse recorte data de abril de 2009, pela Copa do Brasil, quando o Remo jogou em casa e perdeu por 0 a 2. Nos dois jogos listados, o Flamengo venceu as duas partidas, marcando cinco gols e não sofrendo nenhum.

Classificação

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, enquanto o Flamengo está em 2º lugar na tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.