Campeonato Francês - Rodada 8 26 de out. de 2026 - 15:30 Parc des Princes

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Notícias e prováveis escalações

Luis Enrique deve escalar Matvey Safonov no gol, com Lucas Hernandez, Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi e Lucas Beraldo na defesa. Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz formam o meio-campo, enquanto Ferran Torres, Ousmane Dembele e Desire Doue compõem o ataque. O PSG não conta com Nuno Mendes, Alessandro Longoni, Khvicha Kvaratskhelia e Marquinhos, todos lesionados.

Do lado do Lyon, Paulo Fonseca deve utilizar Dominik Greif na meta, protegido por Moussa Niakhate, Abner, Zachary Athekame e Felix Bacher. Mads Bidstrup, Tanner Tessmann e Kail Boudache atuam no meio, com Julien Duranville, Corentin Tolisso e Ernest Nuamah mais adiantados. Nicolas Tagliafico, Mohamed Ouedraogo e Steeve Kango estão no departamento médico, enquanto Keito Nakamura cumpre suspensão.

Retrospecto recente

O PSG chega em grande fase, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. O resultado mais recente foi o triunfo por 4 a 2 sobre o Barcelona na Liga dos Campeões, e o clube também venceu o Manchester City por 4 a 2 fora de casa na mesma competição. Na Ligue 1, os parisienses bateram o Strasbourg por 3 a 1, o Le Mans por 3 a 1 e o Olympique de Marseille por 2 a 1 como visitantes. Ao todo, o PSG marcou 14 gols e sofreu seis nos últimos cinco jogos.

O Lyon apresenta desempenho irregular, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A partida mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim na Liga Europa, mas antes disso o time havia vencido o Nice por 2 a 1 na Ligue 1 e goleado o Rennes por 4 a 0. No período, o Lyon marcou nove gols e sofreu dez.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, quando o Lyon venceu o PSG por 2 a 1 no Parque dos Príncipes pela Ligue 1. Antes disso, o PSG triunfou duas vezes no estádio do Lyon, por 3 a 2 em novembro de 2025 e por 3 a 2 em fevereiro de 2025. Nos últimos cinco duelos, o PSG venceu três e o Lyon dois, com os parisienses marcando dez gols e sofrendo oito nesse período.

Classificação

Na Ligue 1, o Lyon ocupa a quarta posição e o PSG está em quinto, ambos com 14 pontos, de acordo com a classificação atual.

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