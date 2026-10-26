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PSG x Lyon: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Francês

PSG x Lyon
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de PSG x Lyon

4-3-3
PSG crest
PSG
PSG
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Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. HernandezL. HernandezA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizF. TorresF. TorresO. DembeleO. DembeleD. DoueD. DoueD. GreifD. GreifM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. Nuamah
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Lyon
OL
4-3-3
PSG

Time titular

Lyon

Técnico

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique deve escalar Matvey Safonov no gol, com Lucas Hernandez, Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi e Lucas Beraldo na defesa. Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz formam o meio-campo, enquanto Ferran Torres, Ousmane Dembele e Desire Doue compõem o ataque. O PSG não conta com Nuno Mendes, Alessandro Longoni, Khvicha Kvaratskhelia e Marquinhos, todos lesionados.

Do lado do Lyon, Paulo Fonseca deve utilizar Dominik Greif na meta, protegido por Moussa Niakhate, Abner, Zachary Athekame e Felix Bacher. Mads Bidstrup, Tanner Tessmann e Kail Boudache atuam no meio, com Julien Duranville, Corentin Tolisso e Ernest Nuamah mais adiantados. Nicolas Tagliafico, Mohamed Ouedraogo e Steeve Kango estão no departamento médico, enquanto Keito Nakamura cumpre suspensão.

Retrospecto recente

PSG

PSG - Sequência

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol marcado (sofrido)
16/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
OL

OL - Sequência

REN
V4-0
RCL
D2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O PSG chega em grande fase, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. O resultado mais recente foi o triunfo por 4 a 2 sobre o Barcelona na Liga dos Campeões, e o clube também venceu o Manchester City por 4 a 2 fora de casa na mesma competição. Na Ligue 1, os parisienses bateram o Strasbourg por 3 a 1, o Le Mans por 3 a 1 e o Olympique de Marseille por 2 a 1 como visitantes. Ao todo, o PSG marcou 14 gols e sofreu seis nos últimos cinco jogos.

O Lyon apresenta desempenho irregular, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A partida mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim na Liga Europa, mas antes disso o time havia vencido o Nice por 2 a 1 na Ligue 1 e goleado o Rennes por 4 a 0. No período, o Lyon marcou nove gols e sofreu dez.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PSGEmpateLyon
4
0
1
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FJ
Copa da França
Lyon badge
Lyon
OL
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
12Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, quando o Lyon venceu o PSG por 2 a 1 no Parque dos Príncipes pela Ligue 1. Antes disso, o PSG triunfou duas vezes no estádio do Lyon, por 3 a 2 em novembro de 2025 e por 3 a 2 em fevereiro de 2025. Nos últimos cinco duelos, o PSG venceu três e o Lyon dois, com os parisienses marcando dez gols e sofrendo oito nesse período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
RennesRennesREN
85121814+416
V
D
V
D
V
2
LilleLilleLIL
8431116+515
E
E
V
D
V
3
MônacoMônacoASM
8431117+415
E
D
E
V
E
4
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
E
V
5
PSGPSGPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
E
7
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
E
8
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
84041813+512
V
V
V
D
D
9
LorientLorientFCL
833276+112
E
V
V
D
E
10
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
E
V
E
V
E
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
E
V
D
V
V
13
BrestBrestB29
82331412+29
D
E
V
D
D
14
AngersAngersSCO
8224915-68
E
D
D
V
E
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
E
D
D
V
E
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
D
D
D
D
E
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
E
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
D
D
D
D
E
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na Ligue 1, o Lyon ocupa a quarta posição e o PSG está em quinto, ambos com 14 pontos, de acordo com a classificação atual.

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