Série B - Rodada 30 26 de set. de 2026 - 15:30

Como assistir Operário-PR x Ceará online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Operário-PR, o técnico Luizinho Lopes não tem informações divulgadas sobre desfalques ou escalação provável até o momento. A comissão técnica deve definir o time mais próximo à data do jogo.

No Ceará, Daniel Paulista também não teve dados de lesionados, suspensos ou provável escalação divulgados. As atualizações sobre as equipes serão acrescentadas conforme as informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Operário-PR chega ao duelo com retrospecto recente positivo: três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe paranaense venceu o Criciúma por 2 a 0 na rodada mais recente e também bateu o CRB por 3 a 0, demonstrando força ofensiva. No total, o Operário marcou dez gols e sofreu seis nesse período, com o empate por 3 a 3 contra o Náutico sendo o resultado de maior movimentação.

O Ceará apresenta desempenho irregular nos últimos cinco jogos: duas vitórias, um empate e duas derrotas. O time venceu o Novorizontino por 2 a 1 no compromisso mais recente, mas perdeu para o Atlético-GO e para o Vila Nova-GO antes disso. Ao todo, o Ceará balançou as redes seis vezes e sofreu seis gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026 pela Série B, com o Operário-PR vencendo o Ceará por 2 a 1, quando o Ceará atuou como mandante. Nos três jogos registrados entre os clubes, o Operário-PR soma duas vitórias contra uma do Ceará, com um único empate sem gols em 2024 completando o histórico disponível.

Classificação

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a quinta colocação, dentro do grupo que briga por acesso à Série A, enquanto o Ceará aparece na 15ª posição, em zona de rebaixamento. O confronto tem peso direto para os dois lados: o time paranaense quer manter a pressão no topo, e o cearense precisa de pontos para se afastar do perigo.

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