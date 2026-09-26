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Série B
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Operário-PR x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Operário-PR x Ceará
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Ceará
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Saiba onde vai passar o jogo entre Operário-PR e Ceará, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 30

Como assistir Operário-PR x Ceará online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Operário-PR x Ceará

Técnico

  • L. Lopes

No Operário-PR, o técnico Luizinho Lopes não tem informações divulgadas sobre desfalques ou escalação provável até o momento. A comissão técnica deve definir o time mais próximo à data do jogo.

No Ceará, Daniel Paulista também não teve dados de lesionados, suspensos ou provável escalação divulgados. As atualizações sobre as equipes serão acrescentadas conforme as informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

OPF

OPF - Sequência

FOR
E1-1
LON
V1-2
CRB
V3-0
NAU
E3-3
CRI
V0-2
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CEA

CEA - Sequência

VLN
D2-0
SPO
V2-1
ATG
D2-1
FOR
E1-1
NOV
V2-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Operário-PR chega ao duelo com retrospecto recente positivo: três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe paranaense venceu o Criciúma por 2 a 0 na rodada mais recente e também bateu o CRB por 3 a 0, demonstrando força ofensiva. No total, o Operário marcou dez gols e sofreu seis nesse período, com o empate por 3 a 3 contra o Náutico sendo o resultado de maior movimentação.

O Ceará apresenta desempenho irregular nos últimos cinco jogos: duas vitórias, um empate e duas derrotas. O time venceu o Novorizontino por 2 a 1 no compromisso mais recente, mas perdeu para o Atlético-GO e para o Vila Nova-GO antes disso. Ao todo, o Ceará balançou as redes seis vezes e sofreu seis gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Operário-PREmpateCeará
1
1
1
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
2
FJ
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
2
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
Ceará badge
Ceará
CEA
0
FJ
3Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram2/3

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026 pela Série B, com o Operário-PR vencendo o Ceará por 2 a 1, quando o Ceará atuou como mandante. Nos três jogos registrados entre os clubes, o Operário-PR soma duas vitórias contra uma do Ceará, com um único empate sem gols em 2024 completando o histórico disponível.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
3016684331+1254
V
V
E
V
D
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
3014974927+2251
E
D
E
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
Operário-PROperário-PROPF
2913884136+547
V
E
V
V
E
6
CriciúmaCriciúmaCRI
2913882827+147
D
D
D
V
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
8
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
CuiabáCuiabáCUI
29101363022+843
V
E
V
D
V
11
GoiásGoiásGOI
29126113035-542
V
V
D
D
V
12
São BernardoSão BernardoSAB
30119104031+942
E
V
V
D
V
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
14
NáuticoNáuticoNAU
29108113536-138
D
E
D
V
V
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
3077163943-428
D
D
V
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a quinta colocação, dentro do grupo que briga por acesso à Série A, enquanto o Ceará aparece na 15ª posição, em zona de rebaixamento. O confronto tem peso direto para os dois lados: o time paranaense quer manter a pressão no topo, e o cearense precisa de pontos para se afastar do perigo.

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