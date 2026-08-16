Série B - Rodada 22 16 de ago. de 2026 - 10:00

Como assistir Operário-PR x Avaí online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Operário-PR é comandado por Luizinho Lopes, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, lesionados ou suspensos até o momento. O provável time titular também não foi confirmado. O Avaí, treinado por Allan Aal, segue na mesma situação: sem dados oficiais sobre baixas ou escalação provável. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Retrospecto recente

O Operário-PR registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento irregular. A equipe marcou 11 gols e sofreu nove nesse período. A derrota mais recente foi para o São Bernardo por 3 a 1, em 7 de agosto. Antes disso, o Fantasma havia vencido a Ponte Preta por 3 a 2 e o Novorizontino por 2 a 1, mostrando capacidade de produção ofensiva. O Avaí, por sua vez, soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O Leão perdeu para o CRB por 1 a 0 em 11 de agosto, sua derrota mais recente, e antes disso caiu para o Juventude pelo mesmo placar. A equipe marcou seis gols e sofreu três nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 0 a 0, com o Avaí como mandante, em abril de 2026, pela Série B. Nos últimos cinco jogos entre os clubes na competição, o Avaí venceu dois, o Operário venceu um e houve dois empates. Os placares têm sido modestos, com nenhuma das equipes impondo goleadas ao adversário.

Classificação

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a quarta colocação, enquanto o Avaí figura na 18ª posição.

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