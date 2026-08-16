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Série B
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Operário-PR x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Operário-PR x Avaí
Operário-PR
Avaí
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Operário-PR e Avaí, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 22

Como assistir Operário-PR x Avaí online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Operário-PR x Avaí

Operário-PR crest
Operário-PR
OPF
Formação
Avaí crest
Avaí
AVF
Avaí crest
Avaí
AVF

Técnico

  • L. Lopes

O Operário-PR é comandado por Luizinho Lopes, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, lesionados ou suspensos até o momento. O provável time titular também não foi confirmado. O Avaí, treinado por Allan Aal, segue na mesma situação: sem dados oficiais sobre baixas ou escalação provável. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Retrospecto recente

OPF

OPF - Sequência

NOV
V2-1
SPO
E2-2
PON
V3-2
ATG
D3-1
SAB
D1-3
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
AVF

AVF - Sequência

NAU
V2-0
SAB
E1-1
AMM
V2-1
JUV
D1-0
CRB
D0-1
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Operário-PR registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento irregular. A equipe marcou 11 gols e sofreu nove nesse período. A derrota mais recente foi para o São Bernardo por 3 a 1, em 7 de agosto. Antes disso, o Fantasma havia vencido a Ponte Preta por 3 a 2 e o Novorizontino por 2 a 1, mostrando capacidade de produção ofensiva. O Avaí, por sua vez, soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O Leão perdeu para o CRB por 1 a 0 em 11 de agosto, sua derrota mais recente, e antes disso caiu para o Juventude pelo mesmo placar. A equipe marcou seis gols e sofreu três nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Operário-PREmpateAvaí
1
2
2
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
0
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
Avaí badge
Avaí
AVF
0
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
1
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
1
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
Avaí badge
Avaí
AVF
0
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 0 a 0, com o Avaí como mandante, em abril de 2026, pela Série B. Nos últimos cinco jogos entre os clubes na competição, o Avaí venceu dois, o Operário venceu um e houve dois empates. Os placares têm sido modestos, com nenhuma das equipes impondo goleadas ao adversário.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2212732414+1043
V
D
E
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2211652312+1139
E
V
V
D
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2211472925+437
V
D
D
V
D
4
FortalezaFortalezaFOR
2210662420+436
E
E
V
D
V
5
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
6
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
8
CRBCRBCRB
219573232032
V
V
V
V
E
9
GoiásGoiásGOI
229582227-532
D
V
D
E
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
228862423+132
D
E
V
V
E
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
CuiabáCuiabáCUI
2261151917+229
V
E
E
D
D
15
NáuticoNáuticoNAU
227692626027
E
E
E
V
D
16
CearáCearáCEA
226792328-525
D
V
V
D
E
17
LondrinaLondrinaLON
2255122834-620
D
D
D
D
E
18
AvaíAvaíAVF
2155112128-720
D
D
V
E
V
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a quarta colocação, enquanto o Avaí figura na 18ª posição.

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