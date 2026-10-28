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OL Lyonnes x Inter: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões Feminino

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de OL Lyonnes x Inter

Técnico

  • J. Giraldez

Jonatan Giraldez ainda não confirmou a escalação do Lyon para este jogo. Não há lesionados ou suspensos listados para o time da casa, e mais informações devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

Do lado da Inter, David Sassarini também não anunciou o time provável. A situação de lesões e suspensões segue sem confirmação oficial, e as atualizações serão adicionadas conforme estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

OLL

OLL - Sequência

SER
V0-8
CHE
E0-0
TOU
V5-0
PSG
V0-4
MSO
V5-0
Gol marcado (sofrido)
22/0
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
INT

INT - Sequência

FIO
V2-0
WIE
E1-1
COM
V0-2
PAR
V3-0
NAP
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Lyon vive um momento excepcional: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe goleou o Marseille por 5 a 0 na rodada mais recente e também aplicou 5 a 0 no Toulouse no início de outubro. O único tropeço foi o empate sem gols com o Chelsea FC Women na Liga dos Campeões Feminino. No total, o Lyon marcou 22 gols e não sofreu nenhum nesse período.

A Inter soma duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Napoli Femminile na Serie A Femminile, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Parma Calcio 1913. As italianas mantiveram a meta inviolada em três dos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre OL Lyonnes e Inter para este jogo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
E
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
E
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211052+34
V
E
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
E
V
6
InterInterINT
211021+14
E
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
E
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
D
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
E
E
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
E
E
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
E
D
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
E
D
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
D
E
16
RomaRomaROM
201106-61
D
E
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
18
ServetteServetteSER
2002113-120
D
D
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

Na Liga dos Campeões Feminino, o Lyon ocupa a segunda posição e está entre os favoritos ao título, enquanto a Inter aparece em sexto lugar e precisa de um resultado positivo para se manter no grupo de perseguição às líderes.

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