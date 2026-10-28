Liga dos Campeões Feminino - Rodada 3 28 de out. de 2026 - 16:00 Groupama Academy Stadium

Como assistir OL Lyonnes x Inter online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Jonatan Giraldez ainda não confirmou a escalação do Lyon para este jogo. Não há lesionados ou suspensos listados para o time da casa, e mais informações devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

Do lado da Inter, David Sassarini também não anunciou o time provável. A situação de lesões e suspensões segue sem confirmação oficial, e as atualizações serão adicionadas conforme estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Lyon vive um momento excepcional: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe goleou o Marseille por 5 a 0 na rodada mais recente e também aplicou 5 a 0 no Toulouse no início de outubro. O único tropeço foi o empate sem gols com o Chelsea FC Women na Liga dos Campeões Feminino. No total, o Lyon marcou 22 gols e não sofreu nenhum nesse período.

A Inter soma duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Napoli Femminile na Serie A Femminile, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Parma Calcio 1913. As italianas mantiveram a meta inviolada em três dos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre OL Lyonnes e Inter para este jogo.

Classificação

Na Liga dos Campeões Feminino, o Lyon ocupa a segunda posição e está entre os favoritos ao título, enquanto a Inter aparece em sexto lugar e precisa de um resultado positivo para se manter no grupo de perseguição às líderes.

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