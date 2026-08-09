Série B - Rodada 21 9 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Novorizontino x Juventude online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Enderson Moreira não teve divulgação de lesionados ou suspensos no Novorizontino até o momento, e a escalação provável também não foi confirmada. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo ao início da partida.

No Juventude, o técnico Mauricio Barbieri também não registrou baixas confirmadas ou desfalques por suspensão. O desgaste acumulado após os dois confrontos diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil pode influenciar nas escolhas do treinador, mas a escalação oficial ainda não foi definida. Informações serão atualizadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

O Novorizontino registrou dois resultados positivos nas últimas cinco partidas pela Série B, com duas vitórias e três derrotas. A equipe goleou o Londrina por 4 a 1 na rodada mais recente, mas havia perdido para Criciúma, Fortaleza e Operário-PR nas três partidas anteriores. No período, o time marcou sete gols e sofreu cinco, mostrando alternância entre boas e más atuações.

O Juventude acumula dois triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas em todas as competições. A vitória mais recente na Série B foi sobre o Avaí por 1 a 0, enquanto o time sofreu uma derrota pesada para o Botafogo-SP por 4 a 2. Nos dois duelos contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, o Juventude não marcou gols, somando um empate sem gols e uma derrota por 1 a 0.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes ocorreu em 31 de março de 2026, pela Série B, com o Juventude mandante e placar de 0 a 0. Nos três jogos registrados entre os clubes, cada time venceu uma vez e houve um empate, com o Novorizontino triunfando por 1 a 0 em abril de 2023 e o Juventude respondendo com vitória pelo mesmo placar em agosto do mesmo ano.

Classificação

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a segunda posição, enquanto o Novorizontino aparece em sexto lugar.

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