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Série B
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Novorizontino x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Novorizontino x Juventude
Novorizontino
Juventude
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Novorizontino e Juventude, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 21

Como assistir Novorizontino x Juventude online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Novorizontino x Juventude

Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Formação
Juventude crest
Juventude
JUV
93Jordi66M. Jesus17M. Bianqui6L. Oyama14Eduardo Brock22A. Alvarino41Reidiney4Patrick11Robson10Romulo8C. Ortiz93Jandrei25Alisson Safira11F. Lima13Aderlan8L. Mineiro30Patryck10M. Paulo3Titi75Rai47Marcos Paulo97Gabriel
Juventude crest
Juventude
JUV
Novorizontino

Time titular

Juventude

Reservas

Técnico

  • E. Moreira
  • M. Barbieri

O técnico Enderson Moreira não teve divulgação de lesionados ou suspensos no Novorizontino até o momento, e a escalação provável também não foi confirmada. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo ao início da partida.

No Juventude, o técnico Mauricio Barbieri também não registrou baixas confirmadas ou desfalques por suspensão. O desgaste acumulado após os dois confrontos diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil pode influenciar nas escolhas do treinador, mas a escalação oficial ainda não foi definida. Informações serão atualizadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

NOV

NOV - Sequência

ATG
V3-0
OPF
D2-1
FOR
D1-0
CRI
D0-1
LON
V1-4
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
JUV

JUV - Sequência

CUI
V2-0
BSP
D4-2
AVF
V1-0
CAM
E0-0
CAM
D0-1
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Novorizontino registrou dois resultados positivos nas últimas cinco partidas pela Série B, com duas vitórias e três derrotas. A equipe goleou o Londrina por 4 a 1 na rodada mais recente, mas havia perdido para Criciúma, Fortaleza e Operário-PR nas três partidas anteriores. No período, o time marcou sete gols e sofreu cinco, mostrando alternância entre boas e más atuações.

O Juventude acumula dois triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas em todas as competições. A vitória mais recente na Série B foi sobre o Avaí por 1 a 0, enquanto o time sofreu uma derrota pesada para o Botafogo-SP por 4 a 2. Nos dois duelos contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, o Juventude não marcou gols, somando um empate sem gols e uma derrota por 1 a 0.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NovorizontinoEmpateJuventude
1
1
1
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
0
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
0
FJ
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
1
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
0
FJ
Série B
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
1
Juventude badge
Juventude
JUV
0
FJ
1Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/3
Ambas as equipes marcaram0/3

O confronto mais recente entre as duas equipes ocorreu em 31 de março de 2026, pela Série B, com o Juventude mandante e placar de 0 a 0. Nos três jogos registrados entre os clubes, cada time venceu uma vez e houve um empate, com o Novorizontino triunfando por 1 a 0 em abril de 2023 e o Juventude respondendo com vitória pelo mesmo placar em agosto do mesmo ano.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2010552212+1035
V
D
V
V
E
3
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2010462319+434
V
D
V
D
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
7
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
9
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
10
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
11
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
12
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
15
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
16
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
2055102127-620
D
V
E
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a segunda posição, enquanto o Novorizontino aparece em sexto lugar.

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