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Série B
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Novorizontino x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Novorizontino x Cuiabá
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Saiba onde vai passar o jogo entre Novorizontino e Cuiabá, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 28

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Novorizontino x Cuiabá

Técnico

  • E. Moreira

O Novorizontino não tem desfalques confirmados até o momento, e o técnico Enderson Moreira não divulgou a escalação provável para o confronto. Mais informações devem ser disponibilizadas conforme a partida se aproxima.

No Cuiabá, Eduardo Barros também não anunciou lesionados ou suspensos. A provável escalação do time mato-grossense será atualizada à medida que novas informações forem divulgadas pelo clube.

Retrospecto recente

NOV

NOV - Sequência

AMM
V3-0
ATH
V1-4
SPO
V2-1
AVF
V3-1
BSP
V1-3
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CUI

CUI - Sequência

OPF
V1-0
GOI
E1-1
BSP
V1-2
CRI
D2-0
ATH
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Novorizontino atravessa uma fase excepcional e chega para o jogo com cinco vitórias consecutivas na Série B. No resultado mais recente, o time paulista bateu o Botafogo-SP por 3 a 1 fora de casa, em 9 de setembro. Ao longo das cinco partidas, a equipe marcou dez gols e sofreu apenas cinco, incluindo uma goleada de 4 a 1 sobre o Athletic Club-MG.

O Cuiabá apresenta um aproveitamento mais irregular no mesmo período, com três vitórias, uma derrota e um empate. O time voltou a vencer na rodada mais recente, superando o Athletic Club-MG por 3 a 0 em 8 de setembro, mas havia sofrido uma derrota por 2 a 0 para o Criciúma quatro dias antes. No total, o clube marcou sete gols e sofreu três nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NovorizontinoEmpateCuiabá
2
1
0
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
0
FJ
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
1
FJ
Série B
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
3
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
FJ
4Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram0/3

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 16 de maio de 2026, pela Série B, com o Cuiabá atuando como mandante. A partida terminou em empate sem gols. Nos três jogos registrados entre os times, o Novorizontino soma uma vitória, o Cuiabá também tem um triunfo, e há um empate, com placar agregado de 4 a 1 em favor do time paulista no cômputo geral dos gols.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2714764724+2349
V
V
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2714583930+947
V
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2713863022+847
V
V
E
V
E
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
6
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
27111063226+643
V
E
V
V
E
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
11
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
27106112533-836
D
D
V
E
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
2798103731+635
D
V
D
E
E
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
16
CearáCearáCEA
2787122835-731
D
V
D
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a segunda posição, enquanto o Cuiabá aparece na décima colocação.

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