Série B - Rodada 28 13 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Novorizontino x Cuiabá online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Novorizontino não tem desfalques confirmados até o momento, e o técnico Enderson Moreira não divulgou a escalação provável para o confronto. Mais informações devem ser disponibilizadas conforme a partida se aproxima.

No Cuiabá, Eduardo Barros também não anunciou lesionados ou suspensos. A provável escalação do time mato-grossense será atualizada à medida que novas informações forem divulgadas pelo clube.

Retrospecto recente

O Novorizontino atravessa uma fase excepcional e chega para o jogo com cinco vitórias consecutivas na Série B. No resultado mais recente, o time paulista bateu o Botafogo-SP por 3 a 1 fora de casa, em 9 de setembro. Ao longo das cinco partidas, a equipe marcou dez gols e sofreu apenas cinco, incluindo uma goleada de 4 a 1 sobre o Athletic Club-MG.

O Cuiabá apresenta um aproveitamento mais irregular no mesmo período, com três vitórias, uma derrota e um empate. O time voltou a vencer na rodada mais recente, superando o Athletic Club-MG por 3 a 0 em 8 de setembro, mas havia sofrido uma derrota por 2 a 0 para o Criciúma quatro dias antes. No total, o clube marcou sete gols e sofreu três nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 16 de maio de 2026, pela Série B, com o Cuiabá atuando como mandante. A partida terminou em empate sem gols. Nos três jogos registrados entre os times, o Novorizontino soma uma vitória, o Cuiabá também tem um triunfo, e há um empate, com placar agregado de 4 a 1 em favor do time paulista no cômputo geral dos gols.

Classificação

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a segunda posição, enquanto o Cuiabá aparece na décima colocação.

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