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Série B - Rodada 26

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Náutico x Botafogo-SP

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Náutico
NAU
Formação
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP

Técnico

  • H. dos Anjos

O Náutico é comandado por Helio dos Anjos, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou escalação provável para este jogo. O mesmo vale para o Botafogo-SP, orientado por Claudio Tencati, sem confirmação de baixas ou time titular. As informações serão atualizadas conforme forem disponibilizadas pela assessoria dos clubes.

Retrospecto recente

NAU

NAU - Sequência

ATG
E1-1
PON
E1-1
CEA
V1-0
SAB
E1-1
ATH
V2-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BSP

BSP - Sequência

AMM
V2-1
SAB
V0-1
CRI
E1-1
ATG
D3-0
CUI
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Náutico tem campanha de duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com cinco gols marcados e quatro sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Athletic Club-MG, e o time também bateu o Ceará por 1 a 0 nesse período. Os três empates vieram contra São Bernardo, Ponte Preta e Atlético-GO, todos pelo placar de 1 a 1.

O Botafogo-SP, por sua vez, somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O time venceu o São Bernardo por 1 a 0 e o América-MG por 2 a 1, empatou com o Criciúma em 1 a 1, mas perdeu para o Atlético-GO por 3 a 0 e para o Cuiabá por 2 a 1. No total, marcou sete gols e sofreu oito nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NáuticoEmpateBotafogo-SP
1
2
0
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
Náutico badge
Náutico
NAU
1
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
Náutico badge
Náutico
NAU
1
FJ
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
3
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
FJ
5Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 2 de maio de 2026, pela Série B, com empate por 1 a 1, quando o Botafogo-SP atuou como mandante. Nos três jogos disponíveis no histórico recente, o Náutico leva vantagem com uma vitória — triunfo por 3 a 1 em setembro de 2020 — contra nenhuma do Botafogo-SP, com dois empates completando o quadro.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2513752613+1346
E
V
V
E
V
2
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2513573725+1244
V
E
V
V
D
3
CriciúmaCriciúmaCRI
2512852619+744
D
D
E
V
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2512764122+1943
V
V
V
E
D
5
FortalezaFortalezaFOR
2511862822+641
E
V
E
E
E
6
CRBCRBCRB
2511683735+239
V
D
V
E
V
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
2510962823+539
V
V
E
D
E
8
SportSportSPO
2591153324+938
D
V
D
V
V
9
Operário-PROperário-PROPF
2510783132-137
E
E
D
D
D
10
GoiásGoiásGOI
2510692530-536
V
E
D
D
V
11
CuiabáCuiabáCUI
2581252319+436
V
E
V
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
259793028+234
V
E
V
E
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2581072627-134
D
D
D
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2587102928+131
D
D
E
V
V
16
AvaíAvaíAVF
2585122731-429
D
V
V
V
D
17
CearáCearáCEA
2577112532-728
D
V
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2557132936-722
E
D
E
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2535171842-2414
V
D
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2524191652-3610
D
D
D
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela atual da Série B, o Náutico ocupa a 12ª posição, enquanto o Botafogo-SP figura em 15º lugar.

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