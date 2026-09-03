Série B - Rodada 26 3 de set. de 2026 - 19:00

Como assistir Náutico x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Náutico é comandado por Helio dos Anjos, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou escalação provável para este jogo. O mesmo vale para o Botafogo-SP, orientado por Claudio Tencati, sem confirmação de baixas ou time titular. As informações serão atualizadas conforme forem disponibilizadas pela assessoria dos clubes.

Retrospecto recente

O Náutico tem campanha de duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com cinco gols marcados e quatro sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Athletic Club-MG, e o time também bateu o Ceará por 1 a 0 nesse período. Os três empates vieram contra São Bernardo, Ponte Preta e Atlético-GO, todos pelo placar de 1 a 1.

O Botafogo-SP, por sua vez, somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O time venceu o São Bernardo por 1 a 0 e o América-MG por 2 a 1, empatou com o Criciúma em 1 a 1, mas perdeu para o Atlético-GO por 3 a 0 e para o Cuiabá por 2 a 1. No total, marcou sete gols e sofreu oito nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 2 de maio de 2026, pela Série B, com empate por 1 a 1, quando o Botafogo-SP atuou como mandante. Nos três jogos disponíveis no histórico recente, o Náutico leva vantagem com uma vitória — triunfo por 3 a 1 em setembro de 2020 — contra nenhuma do Botafogo-SP, com dois empates completando o quadro.

Classificação

Na tabela atual da Série B, o Náutico ocupa a 12ª posição, enquanto o Botafogo-SP figura em 15º lugar.

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