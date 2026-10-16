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Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Mirassol x Internacional
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Mirassol x Internacional

Técnico

  • R. Guanaes

Rafael Guanaes não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão no elenco do Mirassol para esta partida. Mais informações sobre a escalação provável serão divulgadas conforme o clube se aproximar do jogo.

No Internacional, Eduardo Baptista também não tem baixas confirmadas até o momento. A delegação deve ser conhecida nos treinos que antecedem a viagem, e atualizações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

MIR

MIR - Sequência

COR
V1-2
VIT
E2-2
BOT
V2-0
BGT
E1-1
BAH
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
INT

INT - Sequência

SAN
D2-3
CHA
V1-2
SAP
D1-0
COR
V2-1
GRE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Mirassol acumula dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A equipe de Rafael Guanaes perdeu por 1 a 0 para o Bahia na rodada mais recente, mas antes havia empatado com o Bragantino em 1 a 1. No período, o clube marcou seis gols e sofreu seis.

O Internacional tem dois triunfos, uma derrota e um empate nos últimos quatro compromissos registrados. A vitória mais recente foi sobre o Corinthians por 2 a 1, e antes disso o time de Eduardo Baptista havia triunfado fora de casa diante do Chapecoense. O clube sofreu derrotas para São Paulo e Santos no mesmo intervalo, com saldo de seis gols marcados e sete sofridos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

MirassolEmpateInternacional
2
1
0
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
3
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o Internacional recebeu o Mirassol e perdeu por 2 a 1. Antes disso, em outubro de 2025, o Mirassol venceu em casa por 3 a 1, e o único empate entre os clubes nos últimos encontros foi o 1 a 1 em maio de 2025. Nos três jogos registrados, o Mirassol leva vantagem com duas vitórias contra uma do Internacional.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3018935222+3063
V
V
E
V
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3015874935+1453
V
E
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
30146104644+248
D
V
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3013894135+647
V
E
V
E
V
8
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
9
BragantinoBragantinoBGT
30117123835+340
V
E
D
D
E
10
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
11
CoritibaCoritibaCOR
30109113848-1039
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
3099124348-536
E
D
D
V
E
14
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
15
MirassolMirassolMIR
3089133444-1033
D
E
V
E
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
30711123338-532
E
V
D
V
D
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2939173061-3118
D
D
E
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Mirassol está na 15ª posição e o Internacional no 17º lugar, com os visitantes dentro da zona de rebaixamento e os mandantes tentando se consolidar fora dela.

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