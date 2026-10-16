Brasileirão - Rodada 31 16 de out. de 2026 - 19:00

Como assistir Mirassol x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Rafael Guanaes não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão no elenco do Mirassol para esta partida. Mais informações sobre a escalação provável serão divulgadas conforme o clube se aproximar do jogo.

No Internacional, Eduardo Baptista também não tem baixas confirmadas até o momento. A delegação deve ser conhecida nos treinos que antecedem a viagem, e atualizações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Mirassol acumula dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A equipe de Rafael Guanaes perdeu por 1 a 0 para o Bahia na rodada mais recente, mas antes havia empatado com o Bragantino em 1 a 1. No período, o clube marcou seis gols e sofreu seis.

O Internacional tem dois triunfos, uma derrota e um empate nos últimos quatro compromissos registrados. A vitória mais recente foi sobre o Corinthians por 2 a 1, e antes disso o time de Eduardo Baptista havia triunfado fora de casa diante do Chapecoense. O clube sofreu derrotas para São Paulo e Santos no mesmo intervalo, com saldo de seis gols marcados e sete sofridos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o Internacional recebeu o Mirassol e perdeu por 2 a 1. Antes disso, em outubro de 2025, o Mirassol venceu em casa por 3 a 1, e o único empate entre os clubes nos últimos encontros foi o 1 a 1 em maio de 2025. Nos três jogos registrados, o Mirassol leva vantagem com duas vitórias contra uma do Internacional.

Classificação

No Brasileirão, o Mirassol está na 15ª posição e o Internacional no 17º lugar, com os visitantes dentro da zona de rebaixamento e os mandantes tentando se consolidar fora dela.

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