







Como assistir Mirassol x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo para Mirassol x Fluminense estão listados abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Nenhuma informação confirmada de elenco está disponível para o Mirassol neste momento. Não há lesionados ou suspensos listados para o time comandado por Rafael Guanaes, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproxima.

O Fluminense também não confirmou o grupo que viaja para o interior paulista. Luis Zubeldia não tem desfalques registrados até o momento, e nenhuma escalação projetada foi divulgada pelo clube. Mais informações devem surgir na véspera da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Mirassol soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e seis sofridos. O desempenho continental tem sido o grande destaque: vitórias sobre LDU Quito e Always Ready na Libertadores, além de um triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino na Copa do Brasil, mostram um time com confiança e capacidade de superar adversários qualificados. A derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG no Brasileirão e o empate por 1 a 1 com o Chapecoense, porém, lembram que a realidade na liga é outra.

O Fluminense chega com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, marcando oito gols e sofrendo seis. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre o Bolívar na Libertadores, resultado que confirma a regularidade do time em diferentes competições. Antes disso, vitórias sobre São Paulo no Brasileirão e sobre o Operário-PR na Copa do Brasil, intercaladas com empates diante de Vitória e Independiente Rivadavia, compõem um ciclo de resultados que posiciona o tricolor entre os times mais consistentes do campeonato neste momento.





Últimos confrontos diretos

MIR Outros FLU 1 0 Empate 1 Fluminense 1 - 0 Mirassol

Mirassol 2 - 1 Fluminense 2 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Os dois clubes se encontraram duas vezes no Brasileirão em 2025, com uma vitória para cada lado. O encontro mais recente aconteceu em novembro, quando o Fluminense venceu o Mirassol por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, em outubro, o Mirassol havia triunfado por 2 a 1 no interior paulista. O histórico recente entre as equipes aponta para um equilíbrio real, com os dois times já tendo demonstrado capacidade de vencer quando jogam em seus domínios.





Classificação

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense aparece em 3º lugar, entre os times que brigam pela parte nobre da tabela. A distância entre os clubes na classificação reflete contextos completamente opostos nesta reta da temporada.









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