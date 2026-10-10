Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 12:30 Old Trafford

Como assistir Manchester United x Tottenham online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Michael Carrick não poderá contar com uma lista extensa de desfalques: Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko e Noussair Mazraoui estão todos fora. A escalação provável tem Senne Lammens no gol, com Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Harry Maguire e Luke Shaw na defesa, e Bruno Fernandes liderando o meio-campo ao lado de Youri Tielemans e Mason Mount.

Roberto De Zerbi também enfrenta problemas no setor médico. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven estão ausentes. O Tottenham deve entrar em campo com Antonin Kinsky na meta e uma linha de quatro defensores formada por Archie Gray, Marcos Senesi, Andrew Robertson e Tosin Adarabioyo, com Sandro Tonali e Rodrigo Bentancur no meio.

Retrospecto recente

O Manchester United soma um aproveitamento de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe marcou nove gols e sofreu sete nesse período, com a vitória mais recente sendo um expressivo 4 a 0 sobre o Sabah FK na Liga dos Campeões. Na Premier League, porém, o desempenho foi menos convincente: derrota por 1 a 0 para o Manchester City e empate em 1 a 1 com o Fulham nas duas últimas rodadas da liga.

O Tottenham também registra um aproveitamento de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e cinco sofridos. A equipe foi derrotada pelo Liverpool por 3 a 1 na Copa da Liga e perdeu para o Aston Villa por 3 a 2 na rodada mais recente da Premier League. Os Spurs não venceram nenhuma das últimas três partidas e ficaram no empate sem gols tanto contra o Everton quanto o Nottingham Forest.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Manchester United venceu o Tottenham por 2 a 0 no Old Trafford pela Premier League. Nos últimos cinco encontros, o Tottenham leva vantagem, com três vitórias contra uma do United, além de um empate — incluindo uma vitória por 4 a 3 na Copa da Liga em dezembro de 2024 e um triunfo por 1 a 0 na Liga Europa em maio de 2025.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Manchester United ocupa o 12º lugar, enquanto o Tottenham figura na 20ª posição — ou seja, os visitantes chegam ao Old Trafford dentro da zona de rebaixamento, o que torna o resultado desta partida especialmente urgente para De Zerbi e seus jogadores.

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