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Manchester United x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Manchester United x Tottenham
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Tottenham
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Manchester United e Tottenham, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester United x Tottenham

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawS. LaceyS. LaceyY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoM. CunhaM. CunhaA. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenA. RobertsonA. RobertsonJ. van HeckeJ. van HeckeR. BentancurR. BentancurSavioSavioS. TonaliS. TonaliM. KudusM. KudusC. GallagherC. GallagherO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
Manchester United

Time titular

Tottenham

Técnico

  • M. Carrick
  • R. De Zerbi

Michael Carrick não poderá contar com uma lista extensa de desfalques: Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko e Noussair Mazraoui estão todos fora. A escalação provável tem Senne Lammens no gol, com Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Harry Maguire e Luke Shaw na defesa, e Bruno Fernandes liderando o meio-campo ao lado de Youri Tielemans e Mason Mount.

Roberto De Zerbi também enfrenta problemas no setor médico. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven estão ausentes. O Tottenham deve entrar em campo com Antonin Kinsky na meta e uma linha de quatro defensores formada por Archie Gray, Marcos Senesi, Andrew Robertson e Tosin Adarabioyo, com Sandro Tonali e Rodrigo Bentancur no meio.

Retrospecto recente

MUN

MUN - Sequência

EVE
E2-2
SAB
V4-0
MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
TOT

TOT - Sequência

NEW
D0-2
NFO
E0-0
EVE
E0-0
LIV
D3-1
AVL
D2-3
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Manchester United soma um aproveitamento de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe marcou nove gols e sofreu sete nesse período, com a vitória mais recente sendo um expressivo 4 a 0 sobre o Sabah FK na Liga dos Campeões. Na Premier League, porém, o desempenho foi menos convincente: derrota por 1 a 0 para o Manchester City e empate em 1 a 1 com o Fulham nas duas últimas rodadas da liga.

O Tottenham também registra um aproveitamento de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e cinco sofridos. A equipe foi derrotada pelo Liverpool por 3 a 1 na Copa da Liga e perdeu para o Aston Villa por 3 a 2 na rodada mais recente da Premier League. Os Spurs não venceram nenhuma das últimas três partidas e ficaram no empate sem gols tanto contra o Everton quanto o Nottingham Forest.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Manchester UnitedEmpateTottenham
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Liga Europa
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
Carabao Cup
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FJ
7Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Manchester United venceu o Tottenham por 2 a 0 no Old Trafford pela Premier League. Nos últimos cinco encontros, o Tottenham leva vantagem, com três vitórias contra uma do United, além de um empate — incluindo uma vitória por 4 a 3 na Copa da Liga em dezembro de 2024 e um triunfo por 1 a 0 na Liga Europa em maio de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Manchester United ocupa o 12º lugar, enquanto o Tottenham figura na 20ª posição — ou seja, os visitantes chegam ao Old Trafford dentro da zona de rebaixamento, o que torna o resultado desta partida especialmente urgente para De Zerbi e seus jogadores.

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