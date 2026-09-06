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Série B
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Londrina x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Londrina x Operário-PR
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Saiba onde vai passar o jogo entre Londrina e Operário-PR, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 26

Como assistir Londrina x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Londrina x Operário-PR

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Londrina
LON
Formação
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Operário-PR
OPF
Operário-PR crest
Operário-PR
OPF

Técnico

  • R. Micale

O Londrina tem Rogerio Micale no comando técnico, mas o clube não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou a escalação provável até o momento. Os dados serão atualizados conforme as informações forem sendo confirmadas antes da partida.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não teve baixas ou prováveis titulares divulgados oficialmente. A lista de atletas disponíveis será atualizada à medida que o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

LON

LON - Sequência

GOI
D1-0
SPO
D2-1
ATG
E0-0
CEA
D2-1
JUV
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
OPF

OPF - Sequência

SAB
D1-3
AVF
D1-2
CUI
D1-0
VLN
E0-0
FOR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Londrina atravessa uma sequência difícil: são três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma vitória. A equipe perdeu para Goiás (1-0), Sport (2-1) e Ceará (2-1), além de empatar com Atlético-GO e Juventude, ambos por 0 a 0. No total, o time marcou dois gols e sofreu seis nesse período.

O Operário-PR também não vive boa fase. O time somou dois empates e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi para o Cuiabá por 1 a 0, e o time também caiu diante de Avaí (2-1) e São Bernardo (3-1). Os empates vieram contra Fortaleza (1-1) e Vila Nova-GO (0-0). O Operário marcou três gols e sofreu seis no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LondrinaEmpateOperário-PR
1
1
3
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
3
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Copa do Brasil
Londrina badge
Londrina
LON
0
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
FJ
Paranaense
Londrina badge
Londrina
LON
0
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
FJ
Paranaense
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Paranaense
Londrina badge
Londrina
LON
2
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
FJ
2Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 3 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do Operário-PR por 3 a 0 jogando em casa. Antes disso, os times se cruzaram três vezes pelo Campeonato Paranaense e uma vez pela Copa do Brasil no início do ano, com o Operário levando a melhor também na Copa (1-0). Nos cinco jogos mais recentes, o Operário soma duas vitórias, dois empates e uma derrota para o Londrina, que venceu por 2 a 0 na abertura do Paranaense em janeiro.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2613852815+1347
E
E
V
V
E
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2613852819+947
V
D
D
E
V
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2613764423+2146
V
V
V
V
E
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2612862922+744
V
E
V
E
E
6
CRBCRBCRB
2612684036+442
V
V
D
V
E
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
26101063025+540
E
V
V
E
D
8
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
9
NáuticoNáuticoNAU
2610793128+337
V
V
E
V
E
10
Operário-PROperário-PROPF
2510783132-137
E
E
D
D
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2691073127+437
V
D
D
D
V
12
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
13
CuiabáCuiabáCUI
2681262321+236
D
V
E
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2687112929031
D
D
D
E
V
16
CearáCearáCEA
2687112733-631
V
D
V
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2685132834-629
D
D
V
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2557132936-722
E
D
E
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2635181945-2614
D
V
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2524191652-3610
D
D
D
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Operário-PR está em 10º lugar.

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