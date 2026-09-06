Série B - Rodada 26 6 de set. de 2026 - 10:00

Como assistir Londrina x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Londrina tem Rogerio Micale no comando técnico, mas o clube não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou a escalação provável até o momento. Os dados serão atualizados conforme as informações forem sendo confirmadas antes da partida.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não teve baixas ou prováveis titulares divulgados oficialmente. A lista de atletas disponíveis será atualizada à medida que o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

O Londrina atravessa uma sequência difícil: são três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma vitória. A equipe perdeu para Goiás (1-0), Sport (2-1) e Ceará (2-1), além de empatar com Atlético-GO e Juventude, ambos por 0 a 0. No total, o time marcou dois gols e sofreu seis nesse período.

O Operário-PR também não vive boa fase. O time somou dois empates e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi para o Cuiabá por 1 a 0, e o time também caiu diante de Avaí (2-1) e São Bernardo (3-1). Os empates vieram contra Fortaleza (1-1) e Vila Nova-GO (0-0). O Operário marcou três gols e sofreu seis no período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 3 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do Operário-PR por 3 a 0 jogando em casa. Antes disso, os times se cruzaram três vezes pelo Campeonato Paranaense e uma vez pela Copa do Brasil no início do ano, com o Operário levando a melhor também na Copa (1-0). Nos cinco jogos mais recentes, o Operário soma duas vitórias, dois empates e uma derrota para o Londrina, que venceu por 2 a 0 na abertura do Paranaense em janeiro.

Classificação

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Operário-PR está em 10º lugar.

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