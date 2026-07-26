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Série B
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Londrina x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Londrina x Novorizontino
Londrina
Novorizontino
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Londrina e Novorizontino, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Londrina x Novorizontino online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Londrina e Novorizontino será transmitido ao vivo pelo Disney+. Confira as opções de transmissão na tabela abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Londrina x Novorizontino

Londrina crest
Londrina
LON
Formação
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV

Técnico

  • R. Micale

O Londrina tem Rogerio Micale no comando, mas a comissão técnica ainda não confirmou o time que vai a campo. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da casa, e a escalação provável deve ser divulgada mais próximo do apito inicial.

No Novorizontino, Enderson Moreira também mantém sigilo sobre o time. Da mesma forma, não foram registrados desfalques confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme novas notícias forem divulgadas.


Retrospecto recente

LON

LON - Sequência

CUI
E2-2
CRB
V5-0
AMM
E1-1
BSP
E0-0
NAU
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NOV

NOV - Sequência

VLN
V2-1
ATG
V3-0
OPF
D2-1
FOR
D1-0
CRI
D0-1
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Londrina soma um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos da Série B, com um triunfo, três empates e uma derrota. A vitória mais expressiva do período foi o placar de 5 a 0 sobre o CRB, em julho. O time também empatou com América-MG por 1 a 1 e com o Cuiabá por 2 a 2, antes de perder para o Náutico por 2 a 1 na rodada mais recente. No total, o Londrina marcou nove gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O Novorizontino atravessa uma fase difícil e perdeu os três últimos compromissos. A sequência inclui derrotas para Criciúma (1 a 0), Fortaleza (1 a 0) e Operário-PR (2 a 1). Antes dessa série negativa, o time havia vencido o Atlético-GO por 3 a 0 e o Vila Nova-GO por 2 a 1. Nos cinco jogos, o Novorizontino marcou sete gols e cedeu cinco.


Últimos confrontos diretos

LON

Outros

NOV

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pela Série B, com vitória do Londrina por 3 a 1 jogando como visitante no estádio do Novorizontino. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Londrina venceu três vezes, o Novorizontino ganhou uma e houve um empate, com o time paranaense levando vantagem no saldo de gols do histórico recente.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
1911622312+1139
V
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
1910542722+535
V
E
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
1910452722+534
V
D
D
V
D
4
JuventudeJuventudeJUV
199552112+932
D
V
V
E
V
5
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
198652818+1030
D
D
D
V
V
7
GoiásGoiásGOI
198562125-429
E
V
E
V
V
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
197752019+128
V
E
V
D
V
9
SportSportSPO
1961032418+628
E
E
E
D
D
10
São BernardoSão BernardoSAB
197662519+627
D
E
E
D
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
196941817+127
V
E
E
D
V
12
CRBCRBCRB
197572932-326
V
V
E
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
197392424024
V
D
D
E
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
196672420+424
V
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
195951414024
D
D
E
V
E
16
LondrinaLondrinaLON
195592627-120
D
E
E
V
E
17
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
18
CearáCearáCEA
194781622-619
D
E
E
D
D
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1915131331-188
D
E
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na classificação atual da Série B, o Londrina ocupa a 16ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Novorizontino está em 6º lugar.



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