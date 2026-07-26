







Como assistir Londrina x Novorizontino online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Londrina e Novorizontino será transmitido ao vivo pelo Disney+. Confira as opções de transmissão na tabela abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O Londrina tem Rogerio Micale no comando, mas a comissão técnica ainda não confirmou o time que vai a campo. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da casa, e a escalação provável deve ser divulgada mais próximo do apito inicial.

No Novorizontino, Enderson Moreira também mantém sigilo sobre o time. Da mesma forma, não foram registrados desfalques confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme novas notícias forem divulgadas.





Retrospecto recente

O Londrina soma um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos da Série B, com um triunfo, três empates e uma derrota. A vitória mais expressiva do período foi o placar de 5 a 0 sobre o CRB, em julho. O time também empatou com América-MG por 1 a 1 e com o Cuiabá por 2 a 2, antes de perder para o Náutico por 2 a 1 na rodada mais recente. No total, o Londrina marcou nove gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O Novorizontino atravessa uma fase difícil e perdeu os três últimos compromissos. A sequência inclui derrotas para Criciúma (1 a 0), Fortaleza (1 a 0) e Operário-PR (2 a 1). Antes dessa série negativa, o time havia vencido o Atlético-GO por 3 a 0 e o Vila Nova-GO por 2 a 1. Nos cinco jogos, o Novorizontino marcou sete gols e cedeu cinco.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pela Série B, com vitória do Londrina por 3 a 1 jogando como visitante no estádio do Novorizontino. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Londrina venceu três vezes, o Novorizontino ganhou uma e houve um empate, com o time paranaense levando vantagem no saldo de gols do histórico recente.





Classificação

Na classificação atual da Série B, o Londrina ocupa a 16ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Novorizontino está em 6º lugar.









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