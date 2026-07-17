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Série B
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Londrina x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Londrina x Botafogo-SP
Londrina
Botafogo-SP
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Londrina e Botafogo-SP, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


Como assistir Londrina x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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O jogo entre Londrina e Botafogo-SP tem transmissão confirmada. Confira abaixo o canal e a plataforma de streaming disponíveis para assistir ao vivo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Londrina x Botafogo-SP

Londrina crest
Londrina
LON
Formação
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP

Técnico

  • R. Micale

O Londrina é comandado por Rogerio Micale, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou escalação provável até o momento. O quadro deve ser atualizado à medida que o clube se pronunciar antes da partida.

No Botafogo-SP, Claudio Tencati segue no comando da equipe. Da mesma forma, não há dados confirmados sobre lesionados, suspensos ou o time titular esperado. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

LON

LON - Sequência

AVF
V3-2
ATH
V2-0
CUI
E2-2
CRB
V5-0
AMM
E1-1
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BSP

BSP - Sequência

OPF
V2-1
CEA
V0-1
CRB
D0-1
AVF
V3-1
SPO
E3-3
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Londrina tem três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A sequência inclui uma vitória por 5 a 0 sobre o CRB e um triunfo por 3 a 2 sobre o Avaí. O time marcou 13 gols e sofreu 5 no período, com desempenho ofensivo consistente.

O Botafogo-SP registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe venceu o Avaí por 3 a 1 e o Operário-PR por 2 a 1, mas perdeu para o CRB por 1 a 0. No total, o time balançou as redes 9 vezes e cedeu 7 gols nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

LON

Outros

BSP

1

1

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/4
Ambos os times marcam
3/4

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em novembro de 2023, pela Série B, com vitória do Londrina por 1 a 0 jogando como visitante no estádio do Botafogo-SP. Nos quatro jogos registrados no histórico disponível, o Botafogo-SP venceu dois, o Londrina venceu um e houve um empate, com os times marcando sete gols no total.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
179622012+833
V
V
V
V
E
2
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
179442519+631
D
V
D
V
D
3
Operário-PROperário-PROPF
179442218+431
V
V
V
V
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
178632816+1230
D
V
V
V
E
5
JuventudeJuventudeJUV
17854178+929
V
E
V
V
V
6
FortalezaFortalezaFOR
178452017+328
D
V
V
E
D
7
São BernardoSão BernardoSAB
177552316+726
E
D
D
D
E
8
SportSportSPO
176832115+626
E
D
D
E
E
9
GoiásGoiásGOI
177461823-525
E
V
V
D
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
176651919024
V
D
V
E
E
11
CuiabáCuiabáCUI
175931411+324
E
V
E
D
V
12
CRBCRBCRB
186572832-423
V
E
D
V
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
175841616023
E
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
186392223-121
D
D
E
D
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
175572018+220
E
V
D
V
V
16
LondrinaLondrinaLON
175482525019
E
V
E
V
V
17
CearáCearáCEA
174671520-518
E
D
D
D
E
18
AvaíAvaíAVF
174491824-616
V
D
D
V
D
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1722131133-228
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1714121128-177
E
D
D
D
V
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a 16ª posição, enquanto o Botafogo-SP está em 14º lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

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