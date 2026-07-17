



Como assistir Londrina x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo

O jogo entre Londrina e Botafogo-SP tem transmissão confirmada. Confira abaixo o canal e a plataforma de streaming disponíveis para assistir ao vivo.

Notícias e prováveis escalações

O Londrina é comandado por Rogerio Micale, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou escalação provável até o momento. O quadro deve ser atualizado à medida que o clube se pronunciar antes da partida.

No Botafogo-SP, Claudio Tencati segue no comando da equipe. Da mesma forma, não há dados confirmados sobre lesionados, suspensos ou o time titular esperado. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

O Londrina tem três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A sequência inclui uma vitória por 5 a 0 sobre o CRB e um triunfo por 3 a 2 sobre o Avaí. O time marcou 13 gols e sofreu 5 no período, com desempenho ofensivo consistente.

O Botafogo-SP registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe venceu o Avaí por 3 a 1 e o Operário-PR por 2 a 1, mas perdeu para o CRB por 1 a 0. No total, o time balançou as redes 9 vezes e cedeu 7 gols nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em novembro de 2023, pela Série B, com vitória do Londrina por 1 a 0 jogando como visitante no estádio do Botafogo-SP. Nos quatro jogos registrados no histórico disponível, o Botafogo-SP venceu dois, o Londrina venceu um e houve um empate, com os times marcando sete gols no total.

Classificação

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a 16ª posição, enquanto o Botafogo-SP está em 14º lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

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