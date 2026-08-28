Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 07:30 Anfield

Como assistir Liverpool x Nottingham Forest online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Do lado do Liverpool, Andoni Iraola tem uma lista considerável de desfalques. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic, Giovanni Leoni e Federico Chiesa estão todos fora por lesão. Sem suspensões a registrar, o técnico espanhol deve escalar o time com Alisson Becker no gol, linha defensiva formada por Jacquet, Frimpong, Kerkez e Van Dijk, e Wirtz e Isak entre os destaques ofensivos do XI projetado.

O Forest também entra com baixas: Ryan Yates e Nicolo Savona estão no departamento médico. Glasner não tem suspensões para administrar e deve contar com Igor Jesus e Morgan Gibbs-White no ataque, com a provável escalação indicando Matz Sels no gol e Ousmane Diomande na defesa. Mais atualizações sobre as escalações serão adicionadas conforme a partida se aproxima.

Retrospecto recente

O Liverpool chega com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas: uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi o empate em 2 a 2 com o Newcastle pela Premier League. Antes disso, a equipe somou dois resultados em amistosos contra o Como — uma vitória por 2 a 0 e um empate sem gols — e acumulou derrotas para Mônaco (2 a 3) e Leeds (2 a 4) durante a pré-temporada. No total, os Reds marcaram oito gols e sofreram nove nesse período.

O Nottingham Forest atravessa uma fase negativa, com duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas. As duas vitórias vieram em amistosos de pré-temporada, contra Brest (2 a 0) e Bayer Leverkusen (2 a 1). Porém, o Forest perdeu os dois jogos oficiais mais recentes para o Leeds — 0 a 1 na Premier League e 0 a 2 na Carabao Cup — e não balançou as redes em nenhuma das duas partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Liverpool venceu o Forest por 1 a 0 jogando em Nottingham pela Premier League. Nos últimos cinco encontros entre os clubes na competição, o Liverpool leva vantagem com três vitórias contra uma do Forest, além de um empate. O placar agregado nesses jogos é de 4 a 2 em favor dos Reds.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Liverpool ocupa a 10ª posição, enquanto o Nottingham Forest aparece na 15ª colocação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.