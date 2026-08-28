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Liverpool x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Liverpool x Nottingham Forest
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Liverpool x Nottingham Forest

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formação
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
1A. Becker5J. Jacquet30J. Frimpong6M. Kerkez4V. van Dijk38R. Gravenberch23V. Munoz8D. Szoboszlai7F. Wirtz18C. Gakpo9A. Isak26M. Sels5Murillo31N. Milenkovic2O. Diomande14D. Ndoye3N. Williams6I. Sangare24J. McAtee10M. Gibbs-White34O. Aina11I. Jesus
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Nottingham Forest

Técnico

  • A. Iraola
  • O. Glasner

Do lado do Liverpool, Andoni Iraola tem uma lista considerável de desfalques. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic, Giovanni Leoni e Federico Chiesa estão todos fora por lesão. Sem suspensões a registrar, o técnico espanhol deve escalar o time com Alisson Becker no gol, linha defensiva formada por Jacquet, Frimpong, Kerkez e Van Dijk, e Wirtz e Isak entre os destaques ofensivos do XI projetado.

O Forest também entra com baixas: Ryan Yates e Nicolo Savona estão no departamento médico. Glasner não tem suspensões para administrar e deve contar com Igor Jesus e Morgan Gibbs-White no ataque, com a provável escalação indicando Matz Sels no gol e Ousmane Diomande na defesa. Mais atualizações sobre as escalações serão adicionadas conforme a partida se aproxima.

Retrospecto recente

LIV

LIV - Sequência

LEE
D2-4
ASM
D2-3
COM
V2-0
COM
E0-0
NEW
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NFO

NFO - Sequência

BAR
D0-1
B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
D0-1
LEE
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Liverpool chega com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas: uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi o empate em 2 a 2 com o Newcastle pela Premier League. Antes disso, a equipe somou dois resultados em amistosos contra o Como — uma vitória por 2 a 0 e um empate sem gols — e acumulou derrotas para Mônaco (2 a 3) e Leeds (2 a 4) durante a pré-temporada. No total, os Reds marcaram oito gols e sofreram nove nesse período.

O Nottingham Forest atravessa uma fase negativa, com duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas. As duas vitórias vieram em amistosos de pré-temporada, contra Brest (2 a 0) e Bayer Leverkusen (2 a 1). Porém, o Forest perdeu os dois jogos oficiais mais recentes para o Leeds — 0 a 1 na Premier League e 0 a 2 na Carabao Cup — e não balançou as redes em nenhuma das duas partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LiverpoolEmpateNottingham Forest
2
1
2
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Liverpool venceu o Forest por 1 a 0 jogando em Nottingham pela Premier League. Nos últimos cinco encontros entre os clubes na competição, o Liverpool leva vantagem com três vitórias contra uma do Forest, além de um empate. O placar agregado nesses jogos é de 4 a 2 em favor dos Reds.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
3
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
6
HullHullHUL
110020+23
V
7
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
8
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
17
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
18
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Liverpool ocupa a 10ª posição, enquanto o Nottingham Forest aparece na 15ª colocação.

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