Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 Anfield

Como assistir Liverpool x Brighton online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Andoni Iraola tem um número considerável de desfalques para este confronto. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai estão todos fora por lesão, sem suspensões a lamentar. O XI provável do Liverpool conta com Alisson Becker no gol, uma linha defensiva com Virgil van Dijk, Ronald Araujo e Milos Kerkez, além de Jeremy Jacquet, Rio Ngumoha e Ryan Gravenberch no meio, com Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo e Alexander Isak mais adiantados.

Fabian Hurzeler também enfrenta um elenco reduzido para a visita a Anfield. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh e Zadok Yohanna estão indisponíveis por lesão, sem suspensões no grupo. O XI provável do Brighton tem Bart Verbruggen no gol, com Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk e Maxim De Cuyper na defesa, Pascal Gross, Chema Andres e Yasin Ayari no meio-campo, e Diego Gomez e Charalampos Kostoulas no ataque.

Retrospecto recente

O Liverpool chega a esta partida com um retrospecto de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A mais recente foi a virada sobre o Villarreal por 4 a 3 na Liga dos Campeões, após o time sair perdendo por dois gols. Também merecem destaque a vitória por 6 a 3 sobre o LASK na Europa e o triunfo por 2 a 1 diante do Brentford na Premier League, embora a derrota por 3 a 0 para o Manchester City em casa represente o ponto baixo desse período. No total, os Reds marcaram 12 gols e sofreram 9 nessas cinco partidas.

O Brighton apresenta um aproveitamento de 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Jablonec na Conference League, que interrompeu uma sequência de três vitórias seguidas. Antes disso, os Seagulls golearam o Crystal Palace por 5 a 0 na Premier League e venceram o Sunderland por 2 a 0 fora de casa. A equipe manteve quatro clean sheets nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em março de 2026, quando o Brighton venceu o Liverpool por 2 a 1 no American Express Community Stadium, em partida válida pela Premier League. Nos cinco últimos encontros entre as equipes, o Liverpool leva vantagem, com três vitórias contra duas do Brighton. Os Reds também golearam os Seagulls por 3 a 0 numa partida da FA Cup em fevereiro de 2026 e venceram por 2 a 0 em Anfield em dezembro de 2025.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Liverpool ocupa a quinta posição, enquanto o Brighton está em terceiro, o que significa que os visitantes chegam a Anfield à frente dos anfitriões na classificação.

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