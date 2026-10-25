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Liverpool x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Liverpool x Brighton
Liverpool
Brighton
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Liverpool x Brighton

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
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Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkC. AndresC. AndresM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
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Brighton
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Brighton

Técnico

  • A. Iraola
  • F. Hurzeler

Andoni Iraola tem um número considerável de desfalques para este confronto. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai estão todos fora por lesão, sem suspensões a lamentar. O XI provável do Liverpool conta com Alisson Becker no gol, uma linha defensiva com Virgil van Dijk, Ronald Araujo e Milos Kerkez, além de Jeremy Jacquet, Rio Ngumoha e Ryan Gravenberch no meio, com Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo e Alexander Isak mais adiantados.

Fabian Hurzeler também enfrenta um elenco reduzido para a visita a Anfield. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh e Zadok Yohanna estão indisponíveis por lesão, sem suspensões no grupo. O XI provável do Brighton tem Bart Verbruggen no gol, com Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk e Maxim De Cuyper na defesa, Pascal Gross, Chema Andres e Yasin Ayari no meio-campo, e Diego Gomez e Charalampos Kostoulas no ataque.

Retrospecto recente

LIV

LIV - Sequência

BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol marcado (sofrido)
13/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BHA

BHA - Sequência

ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
E0-0
Gol marcado (sofrido)
14/0
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Liverpool chega a esta partida com um retrospecto de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A mais recente foi a virada sobre o Villarreal por 4 a 3 na Liga dos Campeões, após o time sair perdendo por dois gols. Também merecem destaque a vitória por 6 a 3 sobre o LASK na Europa e o triunfo por 2 a 1 diante do Brentford na Premier League, embora a derrota por 3 a 0 para o Manchester City em casa represente o ponto baixo desse período. No total, os Reds marcaram 12 gols e sofreram 9 nessas cinco partidas.

O Brighton apresenta um aproveitamento de 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Jablonec na Conference League, que interrompeu uma sequência de três vitórias seguidas. Antes disso, os Seagulls golearam o Crystal Palace por 5 a 0 na Premier League e venceram o Sunderland por 2 a 0 fora de casa. A equipe manteve quatro clean sheets nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LiverpoolEmpateBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Copa da Inglaterra
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em março de 2026, quando o Brighton venceu o Liverpool por 2 a 1 no American Express Community Stadium, em partida válida pela Premier League. Nos cinco últimos encontros entre as equipes, o Liverpool leva vantagem, com três vitórias contra duas do Brighton. Os Reds também golearam os Seagulls por 3 a 0 numa partida da FA Cup em fevereiro de 2026 e venceram por 2 a 0 em Anfield em dezembro de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
11
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
14
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Liverpool ocupa a quinta posição, enquanto o Brighton está em terceiro, o que significa que os visitantes chegam a Anfield à frente dos anfitriões na classificação.

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