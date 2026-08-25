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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Juventude x CRB

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Juventude
JUV
Formação
CRB crest
CRB
CRB
CRB crest
CRB
CRB

Técnico

  • M. Barbieri

O Juventude é comandado por Mauricio Barbieri. A comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques por lesão ou suspensão, e a escalação provável ainda não foi confirmada. Atualizações serão incluídas conforme disponíveis.

No CRB, Fabio Matias também não registra baixas confirmadas até o momento. Assim como o adversário, o time alagoano não divulgou sua escalação provável. Mais informações serão adicionadas à medida que se aproximar o dia do jogo.

Retrospecto recente

JUV

JUV - Sequência

CAM
E0-0
CAM
D0-1
NOV
V0-1
FOR
E0-0
GOI
V0-1
Gol marcado (sofrido)
2/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
CRB

CRB - Sequência

CEA
V0-1
VLN
V2-0
AVF
V0-1
NOV
E0-0
ATH
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/0
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Juventude soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi diante do Goiás por 1 a 0, em 19 de agosto. O time também venceu o Novorizontino por 1 a 0 e empatou sem gols com o Fortaleza. A única derrota veio contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, pelo mesmo placar de 1 a 0.

O CRB apresenta desempenho ainda mais expressivo no período, com quatro vitórias e um empate. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Athletic Club-MG, em 20 de agosto. O time também bateu Avaí e Ceará, ambos por 1 a 0, e venceu o Vila Nova-GO por 2 a 0. O único ponto perdido foi o empate sem gols com o Novorizontino.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

JuventudeEmpateCRB
4
0
1
Série B
CRB badge
CRB
CRB
0
Juventude badge
Juventude
JUV
1
FJ
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
3
CRB badge
CRB
CRB
1
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
1
Juventude badge
Juventude
JUV
2
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
0
Juventude badge
Juventude
JUV
1
FJ
Copa do Brasil
CRB badge
CRB
CRB
1
Juventude badge
Juventude
JUV
0
FJ
7Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 18 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Juventude por 1 a 0 jogando como visitante em Maceió. Nos últimos cinco encontros registrados, o Juventude leva vantagem, com três vitórias contra uma do CRB, além de um empate. Os jogos anteriores incluem um triunfo do Juventude por 2 a 1 em 2023 e uma vitória por 3 a 1 em Caxias do Sul no mesmo ano.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
2
JuventudeJuventudeJUV
2312652412+1242
V
E
V
V
D
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2411763921+1840
V
V
E
D
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2491143222+1038
V
D
V
V
E
7
CRBCRBCRB
2310673432+236
V
E
V
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2481062525034
D
D
V
V
E
10
GoiásGoiásGOI
249692329-633
E
D
D
V
D
11
Atlético-GOAtlético-GOATG
238962423+133
E
D
E
V
V
12
CuiabáCuiabáCUI
2471252118+333
E
V
V
E
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
248883327+632
E
E
D
V
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
238782823+531
E
V
V
D
V
15
NáuticoNáuticoNAU
248792827+131
E
V
E
E
E
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a segunda posição, enquanto o CRB aparece em sexto lugar.

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