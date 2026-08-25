Série B - Rodada 24 25 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Juventude x CRB online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Juventude é comandado por Mauricio Barbieri. A comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques por lesão ou suspensão, e a escalação provável ainda não foi confirmada. Atualizações serão incluídas conforme disponíveis.

No CRB, Fabio Matias também não registra baixas confirmadas até o momento. Assim como o adversário, o time alagoano não divulgou sua escalação provável. Mais informações serão adicionadas à medida que se aproximar o dia do jogo.

Retrospecto recente

O Juventude soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi diante do Goiás por 1 a 0, em 19 de agosto. O time também venceu o Novorizontino por 1 a 0 e empatou sem gols com o Fortaleza. A única derrota veio contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, pelo mesmo placar de 1 a 0.

O CRB apresenta desempenho ainda mais expressivo no período, com quatro vitórias e um empate. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Athletic Club-MG, em 20 de agosto. O time também bateu Avaí e Ceará, ambos por 1 a 0, e venceu o Vila Nova-GO por 2 a 0. O único ponto perdido foi o empate sem gols com o Novorizontino.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 18 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Juventude por 1 a 0 jogando como visitante em Maceió. Nos últimos cinco encontros registrados, o Juventude leva vantagem, com três vitórias contra uma do CRB, além de um empate. Os jogos anteriores incluem um triunfo do Juventude por 2 a 1 em 2023 e uma vitória por 3 a 1 em Caxias do Sul no mesmo ano.

Classificação

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a segunda posição, enquanto o CRB aparece em sexto lugar.

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