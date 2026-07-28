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Série B
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Juventude x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Juventude x Avaí
Juventude
Avaí
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Juventude e Avaí, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Série B - Rodada 20


Como assistir Juventude x Avaí online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Juventude e Avaí pela Série B terá transmissão ao vivo. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar a partida.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Juventude x Avaí

Juventude crest
Juventude
JUV
Formação
Avaí crest
Avaí
AVF
Avaí crest
Avaí
AVF

Técnico

  • M. Barbieri

O Juventude é treinado por Mauricio Barbieri, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre prováveis escalações, lesionados ou suspensos até o momento. As atualizações serão incluídas conforme se aproximar a data do jogo.

No Avaí, o técnico Allan Aal também não confirmou a relação de jogadores disponíveis. Não há dados oficiais sobre desfalques ou suspensões no elenco visitante. Mais informações serão acrescentadas antes do apito inicial.


Retrospecto recente

JUV

JUV - Sequência

CEA
V2-0
NAU
E0-0
VLN
V1-0
CUI
V2-0
BSP
D4-2
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AVF

AVF - Sequência

ATH
D1-0
BSP
D3-1
NAU
V2-0
SAB
E1-1
AMM
V2-1
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Juventude soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com sete gols marcados e quatro sofridos. A equipe venceu Cuiabá por 2 a 0 e Vila Nova-GO por 1 a 0 em sequência, antes de ser derrotada pelo Botafogo-SP por 4 a 2 na rodada mais recente.

O Avaí apresenta um desempenho irregular nesse período, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O time bateu o América-MG por 2 a 1 no último compromisso, mas sofreu derrotas para Botafogo-SP (3 a 1) e Athletic Club-MG (1 a 0) antes dessa reação. No total, marcou seis gols e sofreu seis nos cinco jogos analisados.


Últimos confrontos diretos

Confrontos

JuventudeEmpateAvaí
3
1
1
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
2
Juventude badge
Juventude
JUV
0
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
0
Juventude badge
Juventude
JUV
2
FJ
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
3
Avaí badge
Avaí
AVF
2
FJ
Brasileirão
Juventude badge
Juventude
JUV
1
Avaí badge
Avaí
AVF
1
FJ
Brasileirão
Avaí badge
Avaí
AVF
1
Juventude badge
Juventude
JUV
2
FJ
8Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pela Série B, com vitória do Avaí por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, o Avaí venceu duas vezes, o Juventude também saiu vitorioso em dois duelos e houve um empate. Em setembro de 2023, também pela Série B, o Juventude levou a melhor com um triunfo por 2 a 0 fora de casa.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2011722312+1140
E
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
2010552825+335
D
V
E
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2010462724+334
D
V
D
D
V
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
5
JuventudeJuventudeJUV
199552112+932
D
V
V
E
V
6
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
8
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
9
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
10
SportSportSPO
2061132519+629
E
E
E
E
D
11
São BernardoSão BernardoSAB
207672823+527
D
D
E
E
D
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
196941817+127
V
E
E
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
14
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
196672420+424
V
E
E
V
D
16
CearáCearáCEA
205782025-522
V
D
E
E
D
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2025131431-1711
V
D
E
E
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a quinta posição, enquanto o Avaí aparece na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.



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