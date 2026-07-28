



Série B - Rodada 20 28 de jul. de 2026 - 18:30





Como assistir Juventude x Avaí online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Juventude e Avaí pela Série B terá transmissão ao vivo. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





O Juventude é treinado por Mauricio Barbieri, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre prováveis escalações, lesionados ou suspensos até o momento. As atualizações serão incluídas conforme se aproximar a data do jogo.

No Avaí, o técnico Allan Aal também não confirmou a relação de jogadores disponíveis. Não há dados oficiais sobre desfalques ou suspensões no elenco visitante. Mais informações serão acrescentadas antes do apito inicial.





Retrospecto recente

O Juventude soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com sete gols marcados e quatro sofridos. A equipe venceu Cuiabá por 2 a 0 e Vila Nova-GO por 1 a 0 em sequência, antes de ser derrotada pelo Botafogo-SP por 4 a 2 na rodada mais recente.

O Avaí apresenta um desempenho irregular nesse período, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O time bateu o América-MG por 2 a 1 no último compromisso, mas sofreu derrotas para Botafogo-SP (3 a 1) e Athletic Club-MG (1 a 0) antes dessa reação. No total, marcou seis gols e sofreu seis nos cinco jogos analisados.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pela Série B, com vitória do Avaí por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, o Avaí venceu duas vezes, o Juventude também saiu vitorioso em dois duelos e houve um empate. Em setembro de 2023, também pela Série B, o Juventude levou a melhor com um triunfo por 2 a 0 fora de casa.





Classificação

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a quinta posição, enquanto o Avaí aparece na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.









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